Tökéletesen passzol a fölé magasodó, Hundertwasser stílusú szemétégetőhöz, a tetején pedig tetőkertben pihenhetnek és kertészkedhetnek a bécsi energiavállalat dolgozói

A 2017-ben létesített Leopoldau hőerőmű párjaként immár Spittelauban is szolgálatba állt egy új „power-to-heat” létesítmény, az „óriás vízforraló”. Az áram- és távhőhálózatot intelligensen összekötő erőmű elsődleges feladata, hogy a szélerőművek által termelt energiatöbbletet hasznosítsa, vagyis azt az energiát, amelyre pillanatnyilag nincs szüksége az elektromos hálózatnak és egyébként elveszne. Erős szél esetén pár perc alatt üzembe helyezik a „vízforralót”, amely fogadja a fölösleges energiát és már forralja is a vizet 155 Celsius-fokra, hogy a környék távhőellátását segítse vele. Mivel az új erőmű működése tisztán megújuló energián alapszik, ahhoz is hozzájárul, hogy Bécs fokozatosan függetlenné válhasson a földgáztól.

Az erőművek biztosítják az elektromos hálózat stabilitását minden olyan esetben, amikor az nem jut az energiaigényének megfelelő mennyiségű áramhoz. Ha túl kevés energia termelődik, akkor tűzoltásként bekapcsolják a rendszerbe a simmeringi erőművet, amelyet az áramkimaradások kivédésére hoztak létre. Ha pedig túlkínálat van áramból, akkor lép közbe a leopoldaui és a spittelaui „vízforraló”, hogy a felesleget hasznosítsák. Leopoldau egyébként az üzembe helyezése óta már összesen 38.000 megawattóra hőt állított elő a felesleges áram felhasználásával. Ennek alapján valószínű, hogy az a 4,9 millió eurós befektetés, amit a spittelaui új erőmű létrehozása jelentett a Wien Energie-nek, szintén meg fog térülni.

A Hundertwasser stílusában kialakított erőmű tetején hangulatos pihenőhelyet hoztak létre az energiavállalat dolgozói számára. A speciális ökobetonnal fedett teraszon magaságyásokat alakítottak ki, ahol zöldséget, gyümölcsöt, fűszernövényeket lehet termeszteni. Sőt, a biodiverzitás jegyében a spittelaui erőmű saját méhkassal is büszkélkedhet.