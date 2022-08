Az év első negyedévében régiónk megtartotta vezető szerepét az ipari termelésben, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal napokban közzétett adataiból.

Komárom-Esztergom országos első a 2 millió 954 ezer forintos fejenkénti termelési értékkel, második Győr-Moson-Sopron, ahol a mutató értéke 2 millió 581 ezer forint. Előbbi térségben 6,7 százalékkal nőtt a termelés mennyisége egy év alatt, míg utóbbiban 5,5 százalékos csökkenés volt tapasztalható. – Ennek hátterében elsősorban a járműipari termelés visszaesése áll, aminek több oka is van – kezdte az elemzést Hajdu-Smahó Melinda, a Széchenyi-egyetem adjunktusa.

Nőttek a munkabérek

– Bár a csiphiány 2022 elejére valamelyest enyhült, a megye vezető járműgyárában, az Audiban január első felében egy tervezett szünet okán állt a termelés, majd márciustól a koronavírus miatt Kínában bevezetett korlátozások, valamint az orosz–ukrán háború kitörése miatt az Ukrajnából érkező kábelköteg- és üléshuzat-szállítmányok kiesése hátráltatta jelentősen az alkatrészellátást, s ezáltal a termelést – elemezte az adatokat kérésünkre Hajdu-Smahó Melinda, a Széchenyi István Egyetem Területi Tudományi és Vidékfejlesztési Tanszékének adjunktusa, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének tudományos munkatársa.

Tovább nehezítette a termelés fenntartását az energiaárak drasztikus emelkedése, valamint az autógyártáshoz használt, Oroszországból vásárolt fémek (alumínium, vas, palládium, nikkel, titán, platina) jelentős drágulása vagy hiánya. Ezzel együtt a régió két megyéje továbbra is az ország vezető gazdasági térsége, az ipari termelés egy főre jutó értéke az országos átlag kétszerese.

Az átlagnál jobb keresetek

A régió magas ipari termelési értékei a munkabérekben is tükröződnek. A havi nettó átlagkereset Budapest (426 ezer forint) után Győr-Moson-Sopronban a legmagasabb, közel 344 ezer forint, amely meghaladja a 338 ezer forintos országos átlagot. Egy év alatt régiónk mindkét megyéjében 17 százalékkal emelkedtek a havi nettó bérek.

– A rendvédelmi dolgozókat is magában foglaló közigazgatási szektorban, továbbá az információs és kommunikációs ágazatban, valamint a feldolgozó- iparban dolgozók értek el kiemelkedő, a megyei átlagnál magasabb fizetést. Emellett Győr-­Moson-Sopronban a pénzügyi szolgáltatások, Komárom-Esztergomban pedig az egészségügy és az adminisztratív szolgáltatások terén dolgozók kerestek többet az átlagbérnél – jegyezte meg a Széchenyi-egyetem adjunktusa.

Magas foglalkoztatás

A régióban elérhető magas fizetések kedvező hatással vannak a foglalkoztatásra. A foglalkoztatási ráta a két megyében a legkedvezőbb. Az előző év hasonló időszakához képest 11–12 százalékkal javult, meghaladva az országos átlagot (74 százalék). A munkanélküliségi ráta értékei szintén kedvezőek, jóval az országos átlag (3,8 százalék) alattiak. Az ezer lakosra jutó vállalkozások száma mindkét megyében 3 százalékkal emelkedett az előző év hasonló időszakához képest, ami a vállalkozási kedv növekedését jelzi. Az egyéni vállalkozásoknál az új alapítások egyötödét az építő- iparban jegyezték be. Az újonnan épített lakások száma az országos tendenciával párhuzamosan, a régióban is drasztikusan csökkent, és hosszú idő óta először nem érte el az országos átlagot. Viszont az év első hónapjában az új lakás építésére kiadott engedélyek száma is emelkedett; mindez a lakásépítési kedv fellendülését vetíti előre.

A kiskereskedelmi forgalom emelkedése

A kiskereskedelmi forgalom volumene Győr-Moson-Sopronban 19 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva, a növekedés a főváros és a megyék körében itt volt a legnagyobb mértékű. Egy lakosra jutó összege 390 ezer forint volt, az országos átlagnál (337 ezer forint) több. Komárom-Esztergomban ugyanez az adat 7 százalék volt. A beruházások volumene előbbi megyében 15 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, utóbbiban 6,6 százalékkal elmaradt attól.