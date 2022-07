- Bízunk benne, hogy az itt létesítendő ipari- és logisztikai park alternatívát kínál a jövőben azoknak a soproniaknak, akik ma Ausztriában dolgoznak, de hazatérnének - mondta el Farkas Ciprián.

A jövőben az iroda- és műhelyszárnnyal is rendelkező inkubátorházban - a bérelhető egységeken kívül - lesznek majd az ipari park központi menedzsmentjének helyiségei és közösségi terei (tárgyaló, előadóterem) is, így az valóban minden igényt kielégít majd. Az építési telken 90 parkolót is kialakítanak, belső közlekedőutakkal, burkolt felületekkel. Emellett 27 kerékpár elhelyezése biztosított lesz.