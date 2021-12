A térségünkben található vadlúdállomány változó, úgy, ahogy az egyes fajok megjelenése is. Korábban a Dunántúlon a vetési lúd volt a gyakori, napjainkban a nagy lilik. Akár több tízezer példányról is beszélhetünk. A vadludak az éjszakát a vízen töltik, leginkább a fokozottan védett Fertő tavon és a Nyirkai-Hany elárasztásain, a Barbacsi-tavon. Ezenkívül vannak éjszakázó állományok a Dunán vagy a nagyobb állóvizeinken, kavics- bányáinkon is. Csapadékos időjárásnál a Kapuvár környéki területeken, kisebb tocsogóknál is megtalálhatók.