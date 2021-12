„Minden alkalommal, amikor önzetlenül adunk, nem csak a világ válik vele jobbá, hanem mi magunk is. Nyolc évvel ezelőtt ezen gondolatok hívták életre az „Adni jó!” adományozási akciót az Audi Hungariánál. Az önzetlen segítségnyújtásra a tavalyi évhez hasonlóan, az idei esztendőben is még nagyobb szükség van, mint valaha. A koronavírus-járvány mindannyiunk életét megnehezíti, így még nagyobb jelentősége van az összefogásnak és egymás segítésének. Vállalatunknál erre kiváló lehetőség nyílik minden évben a hagyományos karácsonyi „Adni jó!” adománygyűjtés keretében. Nagy öröm számomra és rendkívül büszke vagyok munkatársainkra, akik idén is összefogtak, és önzetlenül segítettek a rászorulókon, hogy szebbé tegyék számukra a karácsonyi ünnepeket”, mondta Németh Kinga, az Audi Hungaria személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja.