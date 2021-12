– Szinte mindent megvesznek a vásárlók, a háromszázezer forintos használt járműtől egészen a kétmilliós autóig. A vevők céltudatosan, konkrét elképzelésekkel érkeznek hozzánk, de elsősorban a megbízhatóságra törekszenek. Próbálnak észszerűen vásárolni, úgy, hogy pénzt is tartanak a zsebükben – fogalmazott. A tulajdonos szerint a használt autók közül inkább a benzines gépjárműveket keresik, 1300 köbcentitől felfelé. Életkorban a 15–16 éves autókat is elviszik, legyen az Peugeot, Škoda vagy éppen Opel. Az is megfigyelhető az utóbbi időben: vannak olyan márkák, amelyek hónapok alatt 10–15 százalékkal is drágultak.

Keszthelyi Rajmund, a győri Vario Autókereskedés tulajdonosa szerint a használt autók iránti kereslet töretlen. Fotó: Nagy Gábor