Az év vége és az advent mindig is különleges időszak volt számomra. Talán osztom Antoine de Saint-Exupéry gondolatait, miszerint „gazdagabb vagy attól, hogy létezik ünnep”. Ilyenkor ugyanis az emberek talán jobban figyelnek egymásra, és a karácsonyra való várakozás, készülődés mindent áthat.

Megváltozik a világ: az utcák, a fények, a hangulat és sokszor még az illatok is, melyek nemcsak az otthonainkat lengik körbe, hanem a belvárosi utcákat is – az adventi vásárok standjainak köszönhetően. Bár a tömeget nem szeretem, a közösség ereje mindig magával tud ragadni. A közösen megélt pillanatok pedig mindig feltöltenek. Különösen igaz ez akkor, hogyha a szeretteim és a családom körében lehetek. Az adventi időszakban pedig ez szerencsére sokszor megadatik.

Ugyanakkor a rendőrségnek a december másként is kiemelt időszak. Az adventi hétvégék és a karácsonyi vásárlások pluszfeladatokat rónak ránk. Hiszen egyre többen vesznek részt a közlekedésben, egyre több autó van kinn az utakon, a bevásárlóközpontok és áruházak pedig megtelnek emberekkel. Annak érdekében, hogy a forgalmi dugókat megelőzzük, illetve a már kialakult torlódásokat minél előbb feloldjuk, több helyen egyszerre kell jelen lenniük az egyenruhásoknak.

Ugyanúgy, ahogy a bűnügyi területen dolgozó rendőröknek is. Hiszen ez az időszak sajnos kedvelt a bűnelkövetők körében is. A zsúfolt helyeket a zsebesek, a vásárlások miatt üresen hátrahagyott lakásokat a betörők kedvelik ilyenkor, míg az egyre inkább előtérbe kerülő meggondolatlan online vásárlásokat a kiberbűncselekmények elkövetői használják ki. A rendőrség pedig igyekszik ezeket a jogsértéseket megelőzni egyrészt személyes jelenléttel, másrészt rendszeres kampányokkal és folyamatos figyelemfelhívással. Annak érdekében, hogy az ünnep mindenki számára felhőtlen és boldog lehessen, mi, rendőrök tesszük a dolgunkat.

Aki egyenruhát húz, az tisztában van azzal, hogy a hivatás 24 órás és a szolgálat folyamatos. Ezért nagyon sok rendőr karácsonykor is dolgozik. Nem lehet szerettei körében és nem ünnepelhet a családjával, csak akkor, ha véget ér az aznapi szolgálata. Ezen kollégáimnak köszönöm most meg ebben a formában is, hogy esküjükhöz híven még az ünnep napján is szolgálnak és védenek. És minden kedves Kisalföld-olvasónak áldott, békés és örömteli ünnepeket kívánok.