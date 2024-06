A házigazdák sajtótájékoztatón mutatták be a legszebb huszonegy versenyzőt és ismertették a felkészülés és a műsor menetét. Az élő adásban ezúttal is négyszer vonulnak végig a kifutón a hölgyek: a sportruhás fitt tour-ban, a magyar tervezők kreációit bemutató kreatív tour-ban, a lélegzetelállító estélyi tour-ban és a nemzeti öltözékben. A fináléban a zsűri szavazatainak összesítése után a legtöbb pontot szerző versenyző elnyeri a Miss World Hungary címet és a lehetőséget, hogy részt vegyen a nemzetközi döntőn. Idén is lesz közönségszavazás, alapdíjas telefonszámon tudnak voksolni az általuk legszebbnek ítélt versenyzőre. Újdonság, hogy a műsor előtt már egy héttel lehet szavazni, határon innen és túl. Egy számról maximum ötven szavazat küldhető. A nézők választottját Közönségdíjjal jutalmazzák.

A közös felkészülés már elkezdődött: a versenyzők részt vettek fotózásokon, kisfilm forgatáson és két hétre a felkészítő táborba vonultak, hogy zavartalan körülmények között készülhessenek a versenyre. A táborba huszonegyen költöztek, de csak tizenhatan állhatnak a kifutóra az élő adásban, öt lánytól elbúcsúznak a tábor alversenyein. A felkészülésükről egy háttérműsor is készül, amit a döntő előtti napon, azaz június 22-én 19:45-től láthatnak a Duna nézői A királynők útja címmel.