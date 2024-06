Az ágfalvi Várallyay Gábor életében nagyon fontos szerepet tölt be a szeretet, amit másokkal is szeretne megosztani. Így született meg az ötlet, hogy hagyományteremtő céllal megrendezzék az első motoros istentiszteletet a szülőfalujában, Ágfalván, amely mögött a jótékonyság is áll. A kezdeményezést Heinrichs Eszter, a gyülekezet lelkésze nagy örömmel fogadta.

A vasárnapi istentisztelet Varga Tamás esperes szolgáltatta közel kilencven motoros előtt. Ezt követően családi napot tartottak, ahol többek között gulyással várták a résztvevőket ebédre, s a rendezvény ideje alatt befolyt összeget az evangélikus egyházközösség javára ajánlották fel. A tervek szerint az adományból energetikai fejlesztést valósítanak meg a gyülekezeti teremben.

- Régi vágyam volt, hogy létrehozzunk egy olyan eseményt, ami az embereket összekovácsolja. Mivel már nyolc éve motorozom, szerettem volna egy motoros istentiszteletet megvalósítani Ágfalván, hiszen hazánkban már számos településen volt példa ilyenre. A vasárnapi alkalomra információim szerint közel kilencven motoros érkezett. Mindez felülmúlta a képzeletemet, aminek nagyon örülök - mondta el Várallyay Gábor. Hozzátette, ugyan a rendezvény megszervezése nem zajlott zökkenőmentesen, de sok jót kapott vissza.

- Sokféle motorral érkeztek az istentiszteletre a Babettától kezdve az Old Timerekig, de a legkisebbeket is felkértük, hogy lábbal hajtós kismotorral érkezzenek, hiszen őket is szerettük volna bevonni a rendezvénybe. A gyermekek tiszta lelkével közösen alkothattunk egy varázslatot - fűzte hozzá Várallyay Gábor, akinek tervei közt szerepel, hogy jövőre is megrendezzék a motoros istentiszteletet.

- Idén sajnos nem sikerült megkapnunk időben az engedélyt a motoros felvonulásra, de jövőre már szeretnénk, ha ez is megvalósulhatna. A jövőben szeretnék még több támogatót szerezni, azonban ezzel nem a profitszerzés a célom. A szívem vezérel: idővel szeretnék minél több rászorulónak vagy szervezetnek segítséget nyújtani.