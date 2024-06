Sokak örömére már közel egy hete rúgják a bőrt a labdarúgó Európa-bajnokságon. És ha már foci, akkor sör. Nem akármilyen választékkal várják a hazai boltláncok a vásárlókat. Nemcsak az akciós termékek néznek ránk a pultokról, hanem igazi, élményeket nyújtó, borsos áron kapható kézműves sörök is.

Az árak változóak, de azt azért megállapíthatjuk, mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk, ha a meccsnézéshez elengedhetetlen számunkra a sörfogyasztás. Vannak igazán drága termékek. És az üzletekben már betétdíjas sörösdobozokkal is találkozhatunk, amiért ötven forintot számolnak fel, de visszakapjuk, ha az italosdobozok a MOHU automatáiba kerülnek a finom nedű elfogyasztása után.

Több médium felületén olvashattunk már nagy bolti sörkörképekről, ahol az árakat veszik górcső alá, és nem is olyan régen a Kisalföld munkatársai is teszteltek az Eb kezdetén. Igaz, nem söröket, hanem nélkülözhetetlen nassolnivalókat.

De visszatérve a folyékony kenyérre: nemcsak az otthoni sörfogyasztás drága a németországi Eb ideje alatt, hanem a helyszínen is. Azt olvastam, hogy a stadionok melletti vendéglátóhelyeken a nyitónapon már elszálltak az árak és borsos összegért kínálták a hűsítőt a drukkereknek. Ám találhattak hat és fél euróba kerülő terméket is azok, akiknek szűkös a pénztárcájuk. Ez átszámítva egyébként kicsivel több mint 2500 forintot jelent.

Egy szó mint száz, aki szereti, akár a helyszínen, akár a nappalijában, a futball nem futball sör nélkül. A nagy versenyen pedig a magyar csapatért is szoríthatunk, és legyen bánat vagy öröm a piros-fehér-zöld címere- sek játéka, biztosan jobb egy izzadó dobozzal a kezünkben szurkolni kedvenc csapatunknak, mint két üressel.