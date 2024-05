Nagy sikert hozott tavaly a Színpadra Fel! Tehetségkutató, melynek győztese, a győri Honey Jeans Band lett. A nyereményeik közül az egyik egy profi körülmények között forgatott videóklip lehetősége volt, amely az önkormányzat jóvoltából valósulhatott meg. A Honey Jeans Band együttes a tavalyi siker után rögtön munkába kezdett, gondosan tervezték meg a videóklip előkészületeit. A dal, és a klip a napokban debütált.

Honey Jeans Band – elkészült a zenekar győri videóklipje.

A Honey Jeans Band frontembere Pálfi Bogi szerint leírhatatlan és felbecsülhetetlen érzés volt mikor megtudták, hogy ők lettek tavaly a város zenei felfedezettjei.

– Az akkori nyár még fellépésekkel telt, aztán később összeültünk, hogy mit is szeretnénk tulajdonképpen a klipben. Új dalt szerettünk volna mindenképp. A Tízezer este című szerzeményünket gitárosunk, Gősi Dávid írta. Igazi popcsemege lett, egy férfi-nő kapcsolatot mutat be, ami egyetlen este alatt zajlik. Pörgős, bulizós dal, mind hangszerelésében, mind szövegében – fogalmazott portálunknak Pálfi Bogi.

Ahogy az énekesnő mondja: profi csapattal dolgozhattak együtt, profi körülmények között. A videoklip nagy részét egy győri stúdióban vették fel, de akadtak külső helyszínek is, a megyeszékhely több pontján.

Nagy sikert hozott tavaly a Színpadra Fel! Tehetségkutató, melynek győztese, a győri Honey Jeans Band lett.

– Szerettünk volna minél több helyszínt megmutatni a városból, így voltunk a Győri Nemzeti Színház erkélyén, a Rába-parton, és még a Révfalusi-hídra is felálltam, ahol a magasban videóztak. Fura volt, folyamatosan jöttek az autók, és kicsit reflektorfényben éreztem magam a forgatás ideje alatt. Nagyon jól sikerült a klip, büszkék vagyunk rá, és biztos vagyok benne, hogy fantasztikus sansz lehet minden zenekarnak, ha egy ilyen lehetőséget kap – emlékezett vissza Pálfi Bogi.

Győr is bemutatkozik a klipben

Idén is nagyszerű nyeremények

Tart még a jelentkezés

Színpadról a zsűribe

Az énekesnőt nemrég meghívták a 2024-es Színpadra Fel! zsűrijébe is, ahol olyan nevekkel dolgozhat majd együtt mint, Boros Csaba (Republic), Dj. Spigiboy vagy RockMilady. A Honey Jeans egyébként mint tavalyi győztes, idén is színpadra lép majd július 21-én a Dunakapu téren.

– Nagyon várom már a zsűrizést, megtisztelésnek érzem a felkérést. Nagyon jó érzések kavarognak bennem. Szeretnék mentorként is segíteni a résztvevőknek, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jó lesz idén is a tehetségkutató. Az ingyenes videóklip pedig motiváció lehet minden zenekar számára. Szerintem fontos, ha valaki kiáll a színpadra, ne csak egy zenész legyen, hanem egy előadó is, aki megfogja a közönséget. Ez az a plusz ami meghatározó lehet a versenyen – tette hozzá a Honey Jeans Band frontembere, aki elárulta azt is, hogy készülnek újabb dalokkal a győri közönségnek, a nyár pedig elsősorban a fellépések ideje lesz majd a zenekar számára.

A Színpadra Fel! Tehetségkutató első helyezettje idén is a „Győr Zenei felfedezettje” díj mellett egy profi videóklip elkészítésének lehetőségét kapja a várostól. A második helyezett 250 ezer forintot, míg a harmadik 150 ezer forintot kap a szervezőktől.

Idén lemezlovasok is jelentkezhetnek a tehetségkutatóra. Ebben a kategóriában a győztes felléphet a Győri Rotary Fröccsnapok keretében, míg a 2. és 3. helyezett a Radó Matiné programsorozat keretében mutatkozhat be a győrieknek. Továbbá a legjobbnak ítélt lemezlovas gondoskodhat majd a jó hangulatról július 20-án, a Republic nagy koncert után a Dunakapu téren.

A Színpadra fel! zenei tehetségkutatóra a 14 év feletti, Győr-Moson-Sopron vármegyei énekeseket és zenészeket, valamint idén lemezlovasok jelentkezését is várják, amit a szinpadrafel.hu weboldalon lehet megtenni. A május 31-ig beérkezett nevezéseket és a produkciókat a magyar zenei élet ikonikus alakjai bírálják el, a döntőt a jótékonysági Rotary Fröccsnapok keretében rendezik majd meg július 20-án, a Dunakapu téren. Ezt idén rögzíteni is fogják, valamint élőben is követni lehet majd az interneten. A Kisalföld a zenei tehetségkutató médiapartnere.

Honey Jeans Band – Nézze meg Ön is a klippet: