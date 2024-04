Április 13-14-én hazaérkezik Mosonmagyaróvárra a Kockanapok LEGO® építmények kiállítása és játszóház, mely a legnagyobb magyarországi kiállított gyűjtemény!

A legutóbbi látogatás óta eltelt időszakban több mint száz új építménnyel bővülve ez lesz a rendezvénysorozat eddigi legnagyobb kiállítása, ahol már közel 2.000.000 kockából láthatnak fiatalok és idősebbek rengeteg egyedi alkotást és különleges gyári készletet. Kicsik, nagyok, idősek, fiatalok egyaránt találhatnak kedvencet a változatos témáknak köszönhetően.

Egyedi formában mutatnak be filmjeleneteket, videojáték-jeleneteket. A látogatók találkozhatnak Harry Pottertől a Marvel és DC világ szuperhősein keresztül a Csillagok Háborúja ikonikus jelenetei mellett filmklasszikusokkal is, mint például Kevinnel a Reszkessetek betörőkből.

Gigantikus építmények tekinthetők meg a világ csodái és ismert épületei közül. Továbbá a gépeket, járműveket kedvelők is kedvükre szemezgethetnek a végeláthatatlan kollekcióban.

Megannyi mozgó építmény is kiegészíti a kiállítás színes anyagát.

Magyarországon egyedülálló kreatív foglalkoztató és játszóházban játszhatnak a Kockanapok rendezvényen résztvevők. A különböző méretű mozaiképítések mellett lehetőség van egyedi tervezésű építmények összerakására is, valamint, aki útmutatás nélkül kíván építeni, a hegynyi ömlesztett kocka segítségével semmi sem szabhat határt képzeletének. A fiatalabb korosztálynak pedig játszószőnyegen, Duplo® építéssel van lehetőségük szüleikkel együtt minőségi időtöltésre.

A Part Rendezvényházba szombaton és vasárnap 9-18 óra között várják az érdeklődőket.