Falujuk környékét barangolták be az elmúlt hetekben a szanyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola természetszakkörösei. Jártak a Legler család gazdaságában, ahol szarvasmarhákat és sertéseket tartanak. A gyerekek megkóstolhatták a finom termelői sajtokat is. Végigjárták a csáfordjánosfai Tőzikés tanösvényt, és egy méhészetet is felkerestek: Egyedre látogattak el, a Németh család Rábaközi Méz gazdaságába.

Fotó: Szent Anna-iskola