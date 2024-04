Az Audi Lendületben magazinunkat nem mással folytatjuk, mint Fehér Szilviával, aki lassan 15 éve dolgozik az Audi Hungariánál.

– 2011 nyarán, egészen pontosan 6. hó 6-án kezdtem a munkát a vállalatnál, ez olyan szép dátum, hogy könnyű volt megjegyezni.

Tolna megyéből származom, de Pécsen végeztem az egyetemen, és végül kalandos út során sodort az élet Győrbe, azon belül is a négykarikás vállalathoz – kezdte a Kisalföldnek Fehér Szilvia, aki eredetileg környezetszociológusként végzett, mégis a logisztikában találta meg a számításait.

Borászatból az Audiba

– Sok közöm nem volt a logisztikához. Szülővárosom környékén borászatoknál, pincészetekben kezdtem el dolgozni nyaranta, amikor a legtöbben inkább a szabadságukat töltötték. Volt olyan szezon, hogy a borkóstoltatás mellett a logisztikai részlegen dolgozó kollégákat helyettesítettem, így egyre több gyakorlati tapasztalatot szereztem. Szerettem volna állandó munkát találni, így elkezdtem pályázgatni. A fővárosba nem akartam költözni, ezért Komáromban kötöttem ki egy nyomdaipari cégnél. Az évek múlásával viszont hiányzott valami az életemből, szerettem az egyetemvárosok hangulatát, ezért a választás Győrre esett – fejtette ki Szilvia, aki ezután az ipari parkban egy német nyelvű cégnél talált munkát.

– Rábukkantam egy álláslehetőségre az Audinál, és beadtam a pályázatomat. Ha már itt van egy lehetőség, gondoltam, miért ne próbálhatnám meg? A jól sikerült interjú után a széria­logisztikára kerültem, és szériadiszpósként kezdtem el dolgozni. Jó pár évet eltöltöttem ezen a területen, viszont idővel szerettem volna más jellegű munkát is kipróbálni. Szerencsére a vezetőim mindig megértőek és támogatók voltak, nem bánták, ha újdonságra vagy másfajta izgalomra vágytam. Sőt, igyekeztek segíteni abban, hogy megtaláljam a nekem legmegfelelőbb területet – emelte ki Fehér Szilvia.

Szerteágazó területeken teljesített

Az Audi Hungariánál kipróbálhatta magát mechanikus programtervező és felrakástervezőként, valamint végzett diszponensfeladatokat is. Az újabb izgalom akkor érkezett meg a karrierjébe, amikor kiderült, hogy elkezdik a második logisztikai csarnok építését az ipari parkban. – Olyan szakemberre volt szükség a szérialogisztikáról, akinek már sokféle logisztikai folyamatban van tapasztalata: diszponált, tervezett mechanikus programfelrakást, tudja, mi az a programtervezés vagy a motorprogram-tervezés – magyarázta.

– Rengeteg területtel dolgoztam együtt korábban is, jól átláttam a feladatokat, illetve tudtam, kik kellenek ahhoz, hogy egy ekkora projektet meg tudjunk valósítani. Így lettem a szérialogisztika oldaláról az egyik szakterületi megbízottja a feladatnak. A célunk az volt, hogy logisztikai élettel megtöltsük meg a csarnokot. Mire minden a helyére került és végeztünk a projekttel, már 8 hónapos kismama voltam. Az átadón még részt vettem, majd egy kisebb pihenőt tartottam az újszülött kislányom miatt – mesélt életének meghatározó élményeiről Szilvia.

A szülési szabadság után ismét szerencsésen álltak a csillagok az immár audis édesanya felett, ugyanis korábbi vezetőjéhez került vissza.

A sportos édesanya a testépítésben találta meg új hobbiját, melyben szép eredményeket ért már el.

A jelen gyártósorain a jövő motorjai

– A munkám során a jövőbeli logisztikai folyamatokkal és azok rendszertechnikai megvalósíthatóságával, valamint az aktuális logisztikai problémákkal is foglalkozom. Hozzám tartozik az egyik külső logisztikai központ (LOC2) és egyéb motorgyártó sorok, illetve az egyik áruátvételi csarnok is. Ugyan felosztjuk a területeket és a feladatokat, de sokoldalú a munkám. Ismernem kell a fizikai folyamatokat, de rendszertechnikailag is ott kell lennem fejben. Tehát az SAP-s és a valóságban zajló folyamatok is érintenek. Rengeteg társterülettel – mint az IT, a struktúratervezés – dolgozunk együtt, hiszen egy ötlet megvalósításáig megannyi folyamat vezet, ráadásul számos előírásnak kell megfelelni. Az elképzeléseket nem elég megtervezni, tesztelni is kell. A legszélsőségesebb helyzetekben is szükséges tesztelni minden apró részletet, mert tudnunk kell, hogy bírja-e a rendszer, úgy működik-e, ahogyan azt mi szeretnénk. És ha mindezen sikeresen túl vagyunk, már mehet is élesben – fejtette ki a logisztikai munkatárs.

Fehér Szilvia nemcsak jövőbeli folyamatokért felel, már meglévő gyártást is optimalizálnak munkatársaival. – Ahogyan az életünkben, úgy a jármű- és motorgyárgyártásban is folyamatos a transzformáció. Mindig a jobb és hatékonyabb működésre törekszünk, amihez kell a folyamatos megújulás és javítás. Szeretem a munkám, mert ez engem is a fejlődésre és a tanulásra ösztönöz – tette hozzá.

A logisztika hatalmas területet fed le az Audi Hungariá­nál, így munkájuk része az is, amikor egy új motor vagy motorcsalád költözik Győrbe. Kivették részüket a legújabb elektromosmotor-gyártó sor építéséből is. – Egyszerre dolgozunk a jelenben és a jövőben. Mi vagyunk az ütközőzóna és sokszor a fordítók a területek között – emelte ki Fehér Szilvia, akinek a fejlődés és a tanulás a munka mellett a magánéletében is rendkívül fontos. Néhány éve kezdett el komolyabban testépítéssel foglalkozni, de hogy milyen út vezetett idáig, azt maga mondja el lapunknak.

Fehér Szilvia az Audi Hungariánál a logisztikáért felel. Motorok ezreinek útját kíséri figyelemmel. Fotó: Rákóczy Ádám

Félmaraton után maraton

– Mindig mozgékony életet éltem. Az őrületes mozgáshiányt a szülés után kezdtem el érezni. A kisbabám nem volt az alvás bajnoka, sokszor csak a mozgó babakocsiban sikerült elaltatni. Ekkor kezdődött minden: először csak sétáltunk, majd kocogtunk, később futóbabakocsival jártuk a térséget. Majd egyszer csak azon kaptam magam, hogy lefutottam a félmaratont. Később már csapattal jártam az ország legnevesebb futóversenyeit – foglalta össze röviden az audis édesanya. Azonban a futás első hallásra igencsak távol áll a testépítéstől.

– Szerettem futni, viszont nem tudtam a tempómon gyorsítani. Elhatároztam, hogy lefutom a maratont, viszont ahhoz nem elég, hogy gyűröm magam mögött a kilométereket, így elkezdtem edzőterembe járni. Kifejezetten felsőtestre edzettem, hogy a kartempómmal még jobban tudjam magam húzni, és javítani az időmön. Lefutottam az első maratonomat, majd következett a második, amikor is a tizedik kilométernél sajnos kiment a bokám, és fel kellett adnom a versenyt. A sípcsontomat és az oda tapadó csonthártyámat is megzúztam, ami miatt már nem tudtam hosszú távokat futni, mankóra kényszerültem. Nem akartam feladni, így a félmaratonnak még nekiálltam, de fájdalmas volt. Nem akartam abbahagyni a sportot, a mozgás az életem része lett – fogalmazott Fehér Szilvia.

Kockahas és tűsarkú

Majd váltott, és a futócipőt súlyzókra cserélte. – Bolla ­Adrienn személyi edzőnek köszönhetően újra megtaláltam a saját motivációmat a sportban. Segített az igényeimnek megfelelően összeállítani az edzéstervemet. Azonban a testépítés sosem volt célom. Persze szerettem volna formálni a testemen itt-ott, hiába voltam maratonfutó. Kértem Adritól, hogy keressük meg újra a hasizomkockáimat, amihez új edzésterv és étkezés kellett. Elég hamar látszódott az eredmény, izmosodtam.

Tetszett, amit a tükörben látok. Jelentkeztem az edzőterem háziversenyére, de az sajnos elmaradt. Először elszomorodtam, mert hónapokon át készültem, aztán jött az ötlet az edzőmtől, hogy próbáljunk ki egy hivatalos testépítőversenyt. Gondoltam, nincs vesztenivalóm, vágjunk bele! Persze addig még volt munka rendesen, megtanultam pózolni, tűsarkúban járni, és végül elindultam a szezon utolsó megmérettetésén. Életem első versenye olyan jól sikerült, hogy két ezüst- és egy bronzéremmel tértem haza. Bikini fitnesz, sportmodell és anyuka kategóriában versenyeztem – sorolta Szilvia.

– Az átváltozás és az odáig vezető út, amit bejártam, fantasztikus volt. Amikor belenéztem a tükörbe, el sem hittem, hogy én vagyok. Egy teljesen más nő nézett vissza rám. Persze nem csak fizikai erő kell mindehhez, fejben is ott kell lenni. Tudatosan és akaraterővel végigcsinálni – hang­súlyozta.

A befektetett energia megtérül

– Óriási szerencsém van, rendkívül elfogadó közegben dolgozom és a családom is mindenben támogat. Nélkülük nem érhettem volna el ilyen sikereket. Bevallom, talán hóbortos vagyok, de ez egy jó hóbort. Óriási lojalitás kell mind a három fél részéről: a munkahelyem, a családom és a magam részéről is. És sosem szabad megfeledkezni arról, hogy ahonnan kapok, oda vissza is kell adnom. Igyekszem a balanszot a mindennapokban tartani – fűzte hozzá Fehér Szilvia, aki ugyan hobbiként tekint a sportra, de igyekszik minél több hazai versenyen kipróbálni magát.

– Nekem nem az számít, hány megmérettetésen veszek részt. Sőt, a kisebb versenyek eddig sokkal több élményt adtak nekem, mint a nagyobbak. Folytatom ezt az utat, további versenyeken szeretnék indulni naturál kategóriákban. Illetve a helyi bajnokságokat is szeretem, onnan mindig valamilyen éremmel vagy trófeával tértem eddig haza. Ez egyfajta játék nekem, ami által fejlődhetek és még többet kihozhatok magamból. Aki kiáll egy ilyen színpadra, az büszke lehet magára, mert tudom, hogy mennyi munka van mögötte az eredménytől függetlenül. Az elismerés akkor is jár! – emelte ki Fehér Szilvia.