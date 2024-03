Az egészségügy kapcsán mostanában az egyik leggyakrabban elhangzó szó talán a prevenció, azaz a megelőzés. Ennek jelentőségét hangsúlyozzák az orvosok, a patikusok, a vöröskeresztesek, és tulajdonképpen mindenki nagyon jól tudja, hogy valóban, sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk a prevencióra, mint eddig. Minél korábban derül ki ugyanis, hogy baj van, vagy esetleg közeledik a baj, annál nagyobb eséllyel veszi fel a szervezet a harcot a kórral.

Az ember persze nem szívesen megy el az orvoshoz, főleg akkor, amikor nem is érzi magát betegnek. Ennek több oka is van, a legdöntőbbek talán a kényelmesség és az ódzkodás a várakozástól, a sorban állástól, a hetes, hónapos határidőktől. Meg nyilván a rossz hírtől való félelem is ott bujkál ilyenkor a gondolatainkban. Szerencsére manapság már helyünkbe hozzák a prevenciós rendezvényeket, és néhány perces, esetleg félórás várakozással kiderül, hogy rendben van-e a vérnyomás, a cukor, a koleszterin, jó-e az EKG, megkap- juk a csontsűrűségről az adatokat, és még lehetne sorolni.

A minap Csornán is tartottak szűrőnapot, aminek egyik szervezője a Vöröskereszt volt. A vöröskeresztes munkatársak, önkéntesek is tanulták a különböző vizsgálatok elvégzésének protokollját egy országos egészségügyi program keretében. Vagyis az általuk eddig is végzett vizsgálatok köre kitágulhat. Egy paraván mögött szokatlan vizsgálatot végeztek a szakemberek: sztomato-­onkológiai szűrést. A szájüregből kiinduló daganatos betegségeket szűrték. Az ember nem is gondolná, mekkora jelentősége van a vizsgálatnak, hiszen a szájüregi rákok okozta halálozás drámaian emelkedik. Pedig a megoldás ebben az esetben tényleg nagyon egyszerű és könnyen elérhető is lenne: a prevenció.