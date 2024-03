- A tinédzserkor a legnehezebb időszak a mentális egészség tekintetében, melyet tovább nehezít a digitális kor, amely rengeteg olyan behatásnak teszi ki a fiatalokat, amelyek még tovább komplikálják az amúgy sem egyszerű időszakot. A diákok körülbelül tizenöt százaléka küzd valamilyen mentális, főleg szorongásos zavarokkal, depresszióval, ami megelőzhető lenne a kezdődő problémák kezelésével. Az alkalmazással ebben próbálunk meg nekik segíteni, így egyszerre kaphatnak professzionális tanácsokat, érzelmi támogatást, illetve olyan feladat alapú tudásbázist, amely segítségével saját maguk indulhatnak el az önfejlesztés útján. Az applikációban bármilyen probléma felbukkanásakor - például negatív gondolatok, iskolai bántalmazás - a tini chaten, anonim módon, pillanatok alatt érzelmi támogatást és tanácsot kaphatnak szakképzett pszichológusainktól. A diákok bármilyen olyan kérdést feltehetnek, amit nem mernek mással megbeszélni. A Healmindset egy könnyen használható app, ami a XXI. század gyerekeire és szüleire lett szabva annak érdekében, hogy könnyebben megbirkózzanak a modern kor kihívásaival- foglalta össze az applikáció lényegét Ábrahám Gergő.

- A Z és Alfa generációs fiatalokhoz szólunk, mi is ebbe a csoportba tartozunk. Mi vagyunk az első olyan generáció, akik már egy megváltozott gyerekkorban, szinte teljesen digitalizált világban növünk fel - tette hozzá. - Velünk együtt nőttek fel a különböző közösségi média platformok, elérhetővé vált a világ összes tudása és ezzel együtt a rossz dolgok is. Mivel egy hatalmas generációs szakadék van az előző generációkhoz képest,rengeteg új probléma, nehézség és ezzel együtt lehetőség is van, amiket a digitális világ nyújt számunkra. Ezekben az útvesztőkben viszont nagyon nehéz tájékozódni, de könnyű elveszni. Az idősebbek ebben nem tudnak jó tanácsot adni, hiszen ők nem ebben éltek és nem ezek a problémáik voltak, viszont a mi generációnk már nyitott arra, hogy online is elfogadjunk segítséget, sőt talán komfortosabb és természetesebb is számunkra, hogy nem szemtől-szembe beszélgetünk egy felnőttel a problémáinkról, hanem valamilyen telekommunikációs csatornát használunk.

- Az alkalmazást még nem érik el a fiatalok, a demo indulása márciusban várható, viszont a közösségi média felületeken megtalálhatóak vagyunk. Mivel az indulásig sem szerettünk volna tétlenkedni, februárban roadshow-t szerveztünk, amely célja, hogy olyan kezdeményező szemléletű fiatalokat keressünk, olyan közösséget építsünk, akikkel a későbbiekben együtt fejleszthetjük az applikációt és a projektet. Azt szeretnénk, ha minél inkább sajátjuknak éreznék a fiatalok és ténylegesen az ő valós igényeikre reagálna. Távlati célunk, hogy minden nagyvárosba eljuthassunk, elvihessük üzenetünket, és megmutassuk, hogy használhatják a digitális világot. Rávilágítunk arra, hogy mire használjuk most és arra is, hogy mennyivel értékesebb dolgokra is használhatják. Az eddigi visszajelzések pozitívak, a fiatalok kifejezetten jól fogadták. Egy web-es alkalmazás segítségével tesszük fel a nyitott kérdéseket, ami azért is jó, mert az előadáson olyan kényes témákat is érintünk, amelyekre nem biztos, hogy szívesen válaszolnának szóban. Boncolgatjuk a mennyit és mit használnak a telefonjukon kérdéskört, kitérünk arra, hogy milyen céljaik, jó vagy rossz tulajdonságaik vannak, ezen hogy lehet javítani, illetve beszélünk arról is, hogy jelenleg milyen lelki vagy mentális problémákkal küzdenek és hogyan oldják meg. Ezek mind-mind érzékeny dolgok, teljesen érthető, hogy senki nem akarna jelentkezni és elmondani, hogy éli meg és mit gondol ezekről, így viszont mindenkit be tudunk vonni, és elindulhat egy interaktív, közös gondolkodás - zárta a beszélgetést.