– Én mindent kovásszal sütök, a tájházban a hagyományos kenyérkészítéssel ismerkedhetnek meg majd a vendégek. Nem használunk hozzá ipari élesztőt, csak lisztet, vizet és sót. Kovászt tartunk életbe, ami megérleli számunkra a kenyeret. Kemencében sütjük meg a nyáron. Ennek a kenyérnek pozitív élettani hatásai is vannak, különösen a cukorbetegeknek, és a gluténérzékenyeknek. Nem nehéz megtanulni, de azok, akik eljönnek, a közös program után szinte biztos, hogy odahaza is így fogják majd elkészíteni. Többek között szó lesz a kenyér és a bor kapcsolatáról is –mondta el lapunknak Inokay Lívia.

A programsorozat részeként édességeket is sütnek, ebben Péczyné Szalay Julianna ad majd tanácsokat és tippeket a programok látogatóknak.

– A sütik sorát a fánkkal kezdtük, legközelebb a mézeskaláccsal folytatjuk, de elkészítjük a tradicionális, felpéci lakodalmi kulcsos kalácsot is. Ezen kívül olyan édességeket is megtanulunk majd elkészíteni, amire lesz igény a résztvevőktől. Nagyanyáink receptjei kerülnek majd elő, a lényeg, hogy nagyon finom és ízletes süteményeket készítsünk el együtt –árulta el lapunknak Péczyné Szalay Julianna, aki Líviával együtt, alig várja már a közös munkát a résztvevőkkel.

Az eseményekre fiatalokat, időseket is egyaránt várnak, akik amellett hogy jól érezhetik magukat, kipróbálhatják a különböző sütési technológiákat, a sütemények díszítési módjait, és eredeti receptek alapján készíthetik el majd a híres hólabdát, vagy éppen a forgácsfánkot.

Kassai Edina, a Felpécért Alapítvány vezetője, a programsorozat egyik ötletgazdája szerint a kezdeményezésnek nem csak közösségformáló ereje van, ugyanis rengeteg mindent tanulhatnak azok, akik részt vesznek az eseményeken.

– Fontos a közösségépítés. Az utóbbi időben sok fiatal költözött be hozzánk, és folyamatosan emelkedett községünk lakosságszáma is. Szeretnénk őket is megszólítani. Megismerhetik a hagyományainkat, és könnyen bekapcsolódhatnak a falu életébe. Természetesen ezt a programsorozatot népszerűsíteni is szeretnénk, jó lenne ha máshol is szerveznének hasonló gasztronómiai eseményeket –fogalmazott Kassai Edina.