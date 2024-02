– Pár évvel ezelőtt a tanítványainkkal egy külföldi nemzetközi versenyen vettünk részt, amelyen az autista gyerekeknek is volt egy korcsoportjuk. Megható volt látni, mennyire örülnek a fellépésnek, és arra gondoltunk, milyen jó lenne, ha itthon is lenne ilyen lehetőség – tudtuk meg Tarján Karolina tanárnőtől. A zenetanárok Orosz Panniban, a Pamacs Egyesület elnökében és a győrújbaráti művelődési ház munkatársaiban partnerekre is találtak.

– Az együttműködésünk két éve kezdődött a győri Napsugár Művészeti Iskola tanáraival. Az autizmus világnapján hangversenyt szerveztünk, amit aztán több, az autistákat, a Pamacs Egyesületet támogató jótékonysági koncert követett – emlékezett a négygyermekes édesanya, aki kitartóan igyekszik információkkal, programszervezéssel támogatni szülőtársai és gyermekeik életét.

Balogh Nagy Olivér hallás után játssza le a darabokat, és örömmel gyakorol tanárával, Kozák Bencével.

– A koncertek, amelyeken több autista gyerek is felléphetett, maradandó élményt jelentettek. Többen ezek hatására szerették meg a komolyzenét. Anna lányomnak, aki Tarján Karolina tanárnő tanítványa, egy nyári zenei táborban tetszett meg a furulyázás. Otthon is szívesen előveszi a hangszerét. Bár nyilván neki nehezebb a gyakorlás, nagyon szereti, élvezi a zenét. A művészeti iskolában valóban megvalósul az a speciális nevelés, amire a gyerekeknek igényük van – állapította meg Orosz Panni. – A verseny mottója: „A zene mindenkié.” A fellépés során a résztvevők pozitív énképet, megerősítést kapnak, amire különösen nagy szükségük van, hiszen a mindennapokban azt tapasztalják, hogy le vannak maradva a többiekhez képest. Mindig a hiányosságaikra koncentrálunk, hogy a fejlesztésekkel magasabb szintre tudjuk őket hozni. Itt viszont lehetőség van arra, hogy értékeljük a befektetett munkájuk gyümölcsét. Azt, amiben ügyesebbek, jobbak, mint a többiek.

S hogy miben tud segíteni a gyerekeknek a zene?

A 9 éves Kovács Anna szívesen jár Tarján Karolina tanárnő furulyaóráira. Fotók: Csapó Balázs

– Nekem is van több autista tanítványom – mondta Kozák Bence. – A zeneiskolai rendszerben nem csoportban tanulnak. A hangszeres oktatás egyénileg történik, így a tanulókhoz tudunk alkalmazkodni, sokkal kötetlenebbek a tanórák. Azt látom, hogy nem elfáradnak, inkább feltöltődnek a zeneórákon. A tanmenet is az egyéni képességekhez igazodik. Minden gyerekben van egy kis plusz. Van olyan zongoristanövendékem, aki hallás után játszik. Lehet, hogy neki a kottaolvasás nehezebben megy, de így gyorsabban tudok vele haladni, mint azzal, akinek kottából kell megtanulnia a dallamot. Látom a folyamatos sikerélmény hatását, hogy a zene biztos pontot hoz az életébe, olyan közeget teremt, amelyben jól érzi magát – erősítette meg véleményét a zenetanár.

Hangszeres verseny

Hangszeres zenei versenyt hirdetett SNI-s gyerekek részére 6–20 éves korig a Pamacs Egyesület. Indulni bármilyen hangszerrel, két zeneművel lehet március 23-án 10 órától a győrújbaráti Timaffy László Művelődési Házban. A jelentkezéseket az [email protected] e-mail-címre várják február 25-ig.