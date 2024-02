Egymillió eurót fordít az osztrák főváros arra, hogy az iskola olyan hely legyen, ahol nem kell félniük a gyerekeknek, ahonnan megerősödve mehetnek haza és ahol szabadon kibontakozhatnak. A Bátorságmillió nevet viselő akció keretében ugyanis most tíz olyan projektet valósítanak meg, amelyek hozzájárulnak a gyerekek és fiatalok lelki egészségéhez. A különböző ötleteket december elejéig lehetett benyújtani, majd egy zsűri válogatta ki azt a tizet, amelyet 2025 végéig meg is valósítanak.

A "Failstunde" vagyis a "hibázás órája" keretében például a gyerekek megtanulják, hogy a hibákból tanulni kell, nem pedig feladni. Így felkészítik őket arra, hogy magabiztosan járják a maguk útját egy bizonytalan világban is. De beválogattak például színházi és közösségi média workshopot is a támogatandó projektek közé, illetve mentoring programot pszichés problémákkal küzdő végzősök számára, hogy megkönnyítsék számukra az átmenetet a magasabb szintű tanulmányok felé.

A tanulásban gyengén teljesítő diákoknak sportfoglalkozásokon adnak lehetőséget arra, hogy más területeken bontakozzanak ki, és az itt szerzett sikerekből merítsenek erőt a hétköznapokhoz, de fejlesztik a gyerekek rezilienciáját is agresszió elleni és tolerancia-tréninggel. A középiskolákban már működő Culture School projektet kiterjesztik az általános iskolákra is. Így a gyerekek már korán megtanulhatják, miként alakítsanak ki jól működő, interkulturális osztályközösséget, ahol senkinek sem kell átélnie a kiközösítés traumáját. A projektek közül több is nemcsak a gyerekek, de a tanárok számára is segítséget nyújt.

Bécs egymillió euróval támogat olyan projekteket, amelyek hozzájárulnak a gyerekek lelki egészségéhez az iskolákban © WH International Services / Regina Hügli

Minderre azért is szükség van, mert a város gyerekek és fiatalok számára fenntartott telefonos segélyszolgálata, a Rat auf Draht szerint egyre több gyerek szembesül pszichés erőszakkal. 2023-ban – az azt megelőző évhez képest – 13,6 százalékkal több beszélgetést folytattak ebben a témában. A legnagyobb emelkedést az iskolai zaklatás(22,3 százalék) és a családon belüli pszichés erőszak (11,5 százalék) terén tapasztalták. Vagyis tavaly átlagban minden nap négy tanácsadást folytattak ebben a problémakörben.