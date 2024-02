A gyaloglás egészségre gyakorolt jótékony hatásáról elmondta, ma már nemcsak az a cél, hogy tovább emelkedjen a születéskor várható élettartam, hanem az, hogy az egészségben megélt életévek száma emelkedjen.

- Ahhoz, hogy időskorban tevékeny és aktív maradhasson az ember, elsősorban egészségre van szükség. Az idősödés önmagában is jó néhány kedvezőtlen fiziológiai változással jár, de ezt a folyamatot lassíthatjuk a rendszeres mozgással. Be kell azonban látni, hogy az idős generáció nem szívesen megy el a ma divatos konditermekbe. Olyan közösségbe viszont igen, ahol hasonló életkorú, hasonló problémákkal küzdő emberek vannak együtt. A gyaloglás pedig az egyik leginkább ajánlható mozgásforma számukra. A sport egy kíméletes formája, amihez nemre és korra tekintet nélkül mindenki hozzájuthat, mert gyalogolni mindenki tud és gyalogolni mindenhol lehet. Ráadásuk olcsó és nem kell rá különösebben felkészülni. Szoktuk mondani, hogy a gyaloglást soha sem késő elkezdeni. Örömünkre és egészségünkre azonban csak akkor lesz, ha egy két szabályt betartunk. Így például a fokozatosságot, a megfelelő öltözéket, vagy azt, hogy fő étkezések előtt, vagy után egy-két órával vágjunk bele. Mielőtt felvállaljuk ezt a nagy kalandot, nem árt kikérni háziorvosunk véleményét. A legjobb, ha erdőben, vagy nagyobb parkba történik a gyaloglás, főleg ahol van némi szintkülönbség is, mert az egészségünk szempontjából hatásosabb lesz az eredmény. Több kutatás kimondta, hogy tízezer lépés felér egy konditermi edzéssel, aminek legegészségesebb tempója idős korban a három kilométer/óra - adott hasznos tanácsot dr. Amberger Erzsébet, aki mindenkit vár soraik közé. A Soproni Parkerdő számos csodálatos túraútvonallal rendelkezik, amik az év minden szakában tartogatnak újdonságot.