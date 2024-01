Mint a lapunknak írt levélben hangsúlyozzák, Szászkútfalun nemcsak az Isten kegyelme nyilatkozott meg, hanem sok jó magyar segítő szándéka és jóakarata. Sokan mondták, hogy nincs már értelme segíteni, hiszen a moldvai magyarság eltűnt, feloldódott a népek áradatában, nyelvét és identitását elvesztette. A moldvai magyarok most itt állnak és nemcsak azt bizonyítják, köszönik szépen megvannak, hanem a jövő áll itt előttünk. Ők lesznek a következők, akik felnőttként viszik majd tovább őseink hagyományát, modern, civilizált és büszke magyarok lesznek. A szászkútfalui példa bizonyítja, igenis van magyar összetartozás, vannak közös ügyeink, akárhol is legyünk ebben a világban. És még egyre is direkt bizonyíték ez a hely, népünk csak akkor maradhat fenn, ha felismerjük a nyelv összetartó, határt nem ismerő erejét. - Nagy szó viszont, hogy Magyar ház épült idén, és az elveszett generáció gyermekei már oda járnak. Tudni kell, hogy magyarul az itteniek csak idegen nyelvként tanulhatnak. Nem volt hiába a misszió. Ezek a gyermekek már magyarul beszélnek! - fogalmazott Szabó Gyula.