Édes Istvánné, Jolán néni 1924. január 1-jén született Bőny-Páskomon. Miután 1944-ben befejezte a tanítóképzőt Győrben, több helyen tanított. Agrárnemesítő-kutató férjét, Édes Istvánt követte mindenhová. Három gyermekük született, akik mindannyian orvosok lettek. Most Bakonyszentlászlón él egy kis lakásban, még ellátja magát. Nehezen jár, rosszul lát, de olvasgat és szereti a televíziót nézni, rejtvényt fejteni és beszélgetni. Sajnos Jolán néninek már két gyermekét is el kellett temetnie. Már csak lánya él, ő segíti - mondta el róla Mészárosné Vas Annamária. Mint tőle megtudtuk, 13 dédunokának, és 7 unokának örülhetett eddigi élete során.

Édes Istvánné és Lánya, dr. Édes Katalin

Fotó: Mészárosné Vas Annamária

Édes Istvánnét a település nevében is felköszöntötték. Otthonában keresték fel, és mint beszámoltak a találkozásról, felejthetetlen élményben volt részük. Jolán néni elképesztő szellemi frissességről tett bizonyságot, örömmel mesélt a régi időkről, de az is kiderült, hogy figyelemmel kíséri a mai világ változásait is. Hosszasan elbeszélgettek. Elmondása szerint nincs különösebb titka a hosszú életnek, talán az a körül ölelő szeretet ami körbevesz bennünket, az ad erőt a mindennapokra!

Gratulálunk Jolán néninek! Egészségben és boldogságban eltöltött éveket kívánunk neki! Isten éltesse!