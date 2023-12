Az olvasó, amikor kinyitja a mesekönyveket, csodavilág tárul a szeme elé. A rajzok elrepítenek minket a gyermeki fantázia világába. A kicsik szemével láthatjuk azokat a képeket, amiket az író – akit mindenki Diriként ismer – lefest verseiben. Összesen 72 kisgyerek rajzolt a mesekönyvekbe, illetve az összegyűlt több mint 300 rajzból kiállítást szerveztek a Rábaközi Művelődési Központban. Diri, aki 25 évig óvónő volt, mindig is írogatott versikéket különböző alkalmakra a családtagoknak, barátoknak, de amikor 3 évvel ezelőtt az a hatalmas öröm érte, hogy megszületett első kis unokája, saját bevallása szerint elkezdett verselve gondolkodni.

– Még éjjel is a rímeken járt az agyam. Kende születése után a napsütéstől a kerti munkákon, a főzésen át az óvónői lelkem mindent rímekbe szedett, születtek a mondókák, dalocskák, ringatók, altatók. Mindenhol hagytam ceruzát, papírt, este, a munka után kerekedtek a jegyzetekből a versek. A család, a barátok biztattak, legyen belőlük egy könyv, egyik volt óvodásom édesapjával ötleteltünk együtt sokat, de még nem voltak illusztrációk. Bár a festő barátok munkáit nagyon csodásnak tartom, éreztem, nem ezt akarom. Ekkor kerültek elő a rokonok, barátok gyerekeinek és egykori ovisaimnak az összegyűjtött rajzai, amikből számos illett a versek témáihoz. Szóltam még ismerősök csemetéinek, és záporoztak a szebbnél szebb alkotások – mondta el a szerző, akinek első könyve 100 verssel Varázsszőnyeg címmel jelent meg. Második, Va­­rázsszőnyegen az óvodától a tündérkertig című könyvét Diri 97 éves édesanyjának csodálatos kertje ihlette, ami 19 mesét tartalmaz. Olívia unokájának érkezésével megszületett harmadik, 110 verset tartalmazó kötete is. Kinyitva Diri bármelyik könyvét, szülő és gyermeke elfoglalja helyét a varázsszőnyegen, és már repülhetnek is a szeretettel teli, izgalmas tájakra.