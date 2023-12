– Mi terelte arra az útra, hogy az emberek megsegítésén dolgozzon?

– Egy kreatív, egymás iránti tisztelettel és szeretettel teli, katolikus közösségben nevelkedtem Csapodon, ahol gyermeknek lenni az ötvenes évek szegénysége ellenére igazi boldogság volt. A másokon való segítés örömét a szüleimtől tanultam meg. Emlékszem, édesapámnak volt az egyik első motorkerékpárja a faluban, így ha valaki beteg lett, ő vitte kórházba vagy doktorhoz, de sok hasonló emlékem van a szüleimről. Ezt látva teljesen természetes lett számomra, hogy segítséget nyújtsak másoknak.

– Pályafutása során mi motiválta?

– A pályafutásomat egy új művelődési ház vezetőjeként kezdtem Kenyeriben. A szerelem azonban nagy úr, így visszajöttem Sopronba, ahol a Liszt Ferenc Művelődési Központban művészeti előadó lettem. Szép korszak volt, mialatt többek között beindítottam a soproni amatőr művészeti mozgalmakat. 1982-ben a TIT soproni titkára, majd igazgatója lettem. Az értelmiségi társaság merőben más feladatokat és hozzáállást követelt, de jelentős szabadságot biztosított a kreativitásomnak és az álmaimnak. 1988-tól külső tudósítója voltam a Magyar Rádió Győri Stúdiójának, ami miatt eltökéltem, hogy rádiót indítok Sopronban, amit a rendszerváltás tett lehetővé. Feloldották a frekvenciamoratóriumot, és az elnökségünk jóváhagyásával megpályáztam a TIT részére egy frekvenciát, amelyet megnyertünk. 1993 júniusában megszólalt a Panoráma Rádió, majd öt évvel később kiegészítéseként megalapítottuk a Nyugati Kapu című hetilapot. Közel tíz évig szólt a Panoráma Rádió, majd a frekvenciát újra kiírták. A következő rádióm már a Corvinus Rádió lett egy másik frekvencián, de ezt már nem a TIT Sopron működtette. Élmény volt ez a 25 év, nehéz és rögös út, amit a helyi rádiózás kialakulása jelentett.

– Hogyan jött létre a Szent Márton Ház?

– Az elsők között volt a soproni TIT, amely szeretetnapokat szervezett több éven keresztül. Többek között ruha- és pénzgyűjtés szerepelt a munkánkban, de évtizedeken keresztül szállítottunk bútorokat és egyéb adományokat gyermekotthonokba. E tevékenység hívta létre 2000-ben a Határok Nélkül Alapítványt, amelyet a TIT Sopron elnökségének három tagja alapított, és a kezdetek óta az elnöke vagyok. A karitatív tevékenység átkerült az alapítványhoz, amely azóta is szépen fejlődik. A Corvinus Rádió megszűnése, illetve a nyugdíjazásom után a Határok Nélkül Alapítvány tevékenysége nem állhatott le, hiszen a rászorulóknak szükségük van a támogatásra. Az adományok gyűjtésére és osztására Henczel Szabolcs atya biztosított helyet a Szent György-plébánián. Azonban igény mutatkozott egy önálló „székházra” az egyre növekvő számú nélkülöző miatt. Hét évvel ezelőtt Simon István, Sopron alpolgármestere támogatásával beköltöztünk a Magyar utcai helyiségbe, melyet a Sopron Holding újított fel. Ez lett a Szent Márton Ház.

– A rászoruló családok mellett az időseket is segítik.

– Támogatottjaink között elszegényedett családok, hajléktalanok, magányos öregek és halmozottan sérültek egy- aránt vannak, de egy éve támogatjuk az ukrán menekülteket is. Együttműködünk a Soproni Szociális Intézménnyel, így rálátásunk van a rászorulók csoportjára, akiknek nemcsak élelmet osztunk havi rendszerességgel, hanem ruhát, iskolaszereket és játékokat, de rendezvényeket is szervezünk számukra, ahol egyfajta lelki stabilitást, közösséget és szeretetet kapnak. Ezek nemcsak művészeti és kulturális programok, de életmódjukat segítő tevékenységek is, mint például a családi gazdálkodás, egészséges életmód, az idősek tornája vagy a számítástechnikai tanfolyamok. Öt éve kapcsolatban vagyunk a Nyíregyházi Karitásszal, akik a görögkatolikus egyház ottani szervezeteként ellátják a térség rászorulóit, így Kárpátalját is.

– Mi a célja a jövőt tekintve?

– Szerencsére egyre több önkéntes segédkezik az alapítványnál. Lassan szeretnék visszavonulni, s olyan utódokat találni, akik az alapítványt a megkezdett fejlődési úton viszik tovább. Szakmailag még rengeteg lehetőség van a Szent Márton Ház munkájában is, amit ki kell teljesíteni.