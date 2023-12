Idén negyedik alkalommal rendezik meg az Állatok Karácsonyát. Az ünnepekre állat­eledel-gyűjtést szerveznek a mosonmagyaróvári Menedék Állatvédő Alapítványnak december 8-án és 9-én a Galéria Centerben. Pénteken 14-től 20 óráig, szombaton 10-től 20 óráig várják a felajánlásokat.

A Győri Állatmenhely csapata december 9 és 10-én már a 15. Állatok Karácsonyát szervezi. A hagyománnyá vált program szerint ismét hosszabb nyitvatartással (09.00–14.00), meleg teával, süteményekkel és egyéb finomságokkal kedveskednek a hozzájuk érkező állatbarátoknak.

A menhelyen felállított karácsonyi sátorban állatos tematikájú jótékonysági vásárral, egyéb támogatói termékekkel lehet találkozni, illetve adományokkal segíteni a mentvényeket. Az adománygyűjtő dobozt is kihelyezik, ha valaki anyagilag támogatná az alapítványt. Kikerül a fotósarok, hogy idén is közös képeken örökíthes­­sék meg a legszebb pillanato­­­kat. Az állatok karácsonyi sátra a két ünnep között is nyitva áll a látogatók előtt, december ­27-től 30-ig.