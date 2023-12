A győri állatmenhelyre nyolc-tíz hívás érkezik minden szilveszterkor.

– Évek óta nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy felhívjuk a gazdik figyelmét, óvják meg kedvenceiket. Az idősebb állatok számára végzetes is lehet a sokk – mondta el Nagy Péter az Emberek az Állatokért Alapítvány kuratóriumi tagja.

Harmincadikától csak pórázon

– Már a szilvesztert megelőző napokban ellenőriztessük, hogy a chipen az aktuális adatok szerepelnek-e. Emellett olyan helyet keressünk kedvenceinknek, ahonnét nem tudnak kiszökni. A kerítés nem mindig elég, ezért a kinti kutyákat engedjük be a garázsba. A fokozott stressz miatt érdemes ilyenkor több vizet adni az állatoknak – tanácsolja Nagy Péter és hozzáteszi: nyugtalan természetű állatoknál célszerű az állatorvossal is konzultálni, aki szükség esetén nyugtatót is felír.

– Harmincadikától másodikáig nem javasolt még a futtatóban sem elengedni a kutyákat, mert a szilvesztert megelőző és az azt követő napokban is előfordulhatnak még durrogások. Szerencsére már nincs olyan kutya a menhelyen, aki tavaly szilveszterkor szökött meg, de sajnos többször is előfordult, hogy úgy vittük vissza kutyát a tulajdonosnak, hogy fel se tűnt neki a hiánya.

Ügyeletben több mint tíz éve

Légrádi Balázs, a Szigetközi Állatvédő Liga képviselője nem unatkozik szilveszterkor: mint mondja, az év utolsó napján több mint tíz éve ügyeletben van.

– Nekem december 31. nem a buliról szól. A feleségemmel öt kutyáról, hat nyúlról, két tengerimalacról és két hörcsögről gondoskodunk. A kutyák különösen rosszul viselik a tűzijátékot, számukra nincs fontosabb, mint a gazdi megnyugtató jelenléte, a simogatás. Korábban homeopátiás szerekkel is próbálkoztunk. Annamari felel a "rágcsáló szakosztályért", ők is érzékenyek a fény- és hanghatásokra – avatott be Balázs, aki nemcsak a saját házi állatairól gondoskodik, hanem a mosonmagyaróvári gyepmesteri telepen lévő négy kutyáról is. Éppen az év ezen időszakára gondolva bővítette a kenneleket, hogy legalább tizenöt négyzetmétere legyen nekik a mozgásra.

– Az a legjobb, ha ilyenkor otthon vagyunk a kutyákkal, macskákkal. Ha mégis magukra hagynánk őket, jól tesszük, ha elzárjuk őket a fűtött pincében, garázsban, ahol valamennyire védve vannak a zajtól. Ha a fényektől, hangoktól fejvesztve menekülnek, percek alatt több kilométert is megtesznek. Javasolni szoktam, ha eltűnik az állat, a megszokott sétaútvonalakon keressék, bár ilyenkor ez sem mindig bevált recept – hívta fel a figyelmet Légrádi Balázs.

Fontos, hogy a kutyusok biztonságos helyen vészeljék át a szilvesztert. A kinti kutyákat engedjék be a garázsba vagy a pincébe - mondta Tölli Molnár Beáta.

Fotó: Máthé Daniella

Önkéntesek is segítenek

Tölli Molnár Beáta, a Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesület elnöke és segítői évek óta járják az utcákat rémült állatok után kutatva. Elmondta, hogy Sopron környékén tavaly, illetve tavalyelőtt is megközelítőleg harminc bejelentést kaptak. Ennyi kisállatot hiányoltak a gazdáik. Hozzátette, hogy sajnos minden évben vannak olyan kutyák, amelyeket nem sikerül megtalálniuk és azóta sem tudnak róluk semmit.

Az állatvédők minden évben toboroznak önkénteseket, így a bejelentést követően mindig van, aki a helyszínre tud sietni.

- Azt kérjük a lakosságtól, ha tudják, fogják meg a rémült kutyát, mert mire kiérünk, eltűnhet. A nagy ijedtségben tovább menekül - mondta Beáta. - Az a célunk, hogy még az éjszaka folyamán hazajuttassuk az elszökött állatokat.

Kiemelte, ha valaki elkóborolt, rémült állatot talál szilveszter éjszaka, a Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesület Facebook oldalán tegyen bejelentést, ezzel tudja segíteni a munkájukat.