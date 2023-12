Osztálytalálkozót tartottunk mi, a farádi általános iskolában 1958-ban végzett diákok. 29-en fejeztük be akkor tanulmányainkat. A találkozón kilencen voltunk jelen: tízen sajnos elhunytak közülünk, a többiek betegség miatt nem tudtak jelen lenni. Gondoltunk rájuk, megemlegettük őket is és volt tanítóinkat, tanárainkat is. Kellemesen elbeszélgettünk, jó volt újra együtt lenni a régi diáktársakkal. Beküldte: Élő Imre