A gyakorlat során a dinamikus mozgást és átcsoportosítást igénylő gyakorlati szituáció szerint a hátország egyik fontos útvonala a zord időjárás áldozatául esett, ezért a Leopard harckocsik nem tudták megközelíteni célállomásukat. A műszaki szakasz ekkor biztosította a vízi átkelést, így a tankok folytatni tudták az előrenyomulást, hogy végül elfoglalják a kijelölt védelmi terepszakaszt. A Honvédelem tájékoztatása szerint a győri MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred MISTRAL alegységei mellett a két hete ünnepélyesen átadott NASAMS légvédelmi rakétarendszere is bekapcsolódik a hadgyakorlatba.

Mint írták, a NASAMS légvédelmi rakétaüteg katonái már "bevagonírozták" a technikai eszközöket a győri laktanyában. Az új felszín-levegő rakétarendszerrel az utóbbi harminc év legnagyobb magyarországi hadgyakorlata során hajtanak majd végre "légvédelmi rakéta oltalmazási" feladatot mától Hajdúhadházon – tették hozzá.

Közölték azt is, hogy az MH Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred tartalékos katonái is elkezdték felkészülésüket az Adaptive Hussars 2023 hadgyakorlatra, ami a tartalékosok intenzív részvételével zajlik, a Magyar Honvédség aktív és tartalékos állománya közösen teljesíti a feladatait – írták. Jelezték azt is: a 101. Területvédelmi Zászlóalj katonái Békéscsabán forgalomszabályozó képzéssel, általános lőkiképzéssel, valamint a segítségnyújtás gyakorlásával készülnek a hadgyakorlatra. A 46. Területvédelmi Zászlóalj katonái Tiszaszigeten eddigi felkészülésük alatt őrzés-védelmi feladatokat láttak el, valamint telepített Ellenőrző Áteresztő Pontot üzemeltettek – olvasható a honvedelem.hu-n.