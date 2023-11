Nagy érdeklődéssel kísért családi programot tartottak az elmúlt hétvégén az Erdő Házában, a Muck-on. A Soproni-hegység erdeinek ugyan nincs saját dámállománya, de a vadasparkban lakó dámcsapatnak köszönhetően a résztvevők megismerkedhettek velük. Az Erdő Háza bemutatótermében egy előadáson bemutatták a dámot, mint szarvasfélét, a hazai erdőkben betöltött szerepét és arról is beszéltek mit kell tudni a párosodási időszakra jellemző barcogásról. Az előadást követően a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar hallgatói kézműves foglalkozással készültek a gyerekek számára. A vendégek elsajátíthatták a dámvad és a gímszarvas megkülönböztetéséhez fontos legfőbb külső bélyegeket. A szombati családi programot látványetetés zárta a dámok, a gímek és a látogatók aktív közös részvételével - számolt be az eseményről a TAEG a weboldalán, ahol sok fotót is közzétettek.