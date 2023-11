Pénteken és szombaton távcsővel még akár a déli egyenlítői sávban tomboló óriási vihart, a Nagy Vörös Foltot is elcsíphetjük, de ha nincs profi távcsövünk, vagy nem hagynak észlelni a felhők, akkor se csüggedjünk: még egy jó darabig megfigyelhető a látványosan ragyogó bolygó - akár holdastul is.

Ábrahám Csaba tanító, amatőr csillagász, az Androméda Közösségi Csillagászati kör egyik oszlopos tagja mesélt portálunknak a jelenségről.

A Jupiter 13 évente oppozícióban van, azaz szemben a Nappal. Ennyi földi év alatt futja körbe a Napot. Pontosabban 12 alatt, a plusz egy év a Föld pályájából fakadó korrekció. Ilyenkor van a legközelebb a Földhöz. Ezért fényesebbnek, nagyobb átmérőjűnek látszik. - November 3-án, pénteken volt fizikailag legközelebb, de a több mint 700 millió km-es távolság miatt hetekig ilyen fényes és alig észrevehetően távolodik.

Ábrahám Csaba tanító, amatőr csillagász, az Androméda Közösségi Csillagászati kör egyik oszlopos tagja.

Ábrahám Csabát épp Debrecenben értük utol, ahol kevésbé felhős ég mellett le tudta fotózni, hogy még a belvárosi fényszennyezés ellenére is szépen kivehető a Jupiter.

Jó hír az égbolt szerelmeseinek, hogy ez a csodálatos fényesség legalább Mikulásig tartja magát. A Jupiter egészen január végéig megfigyelhető lesz a delelési magasságán, teljes pompájában. Ezt követően egyre hamarabb nyugszik majd, míg április elején végül el nem tűnik a Nap fényében.

A stellárium képe merre kell keresni a Jupitert.

A Jupiter szabad szemmel is nagyon látványosan ezekben a napokban, de már egy kisebb kézi távcsövet felé forgatva is feltűnik körülötte négy fényes pontocska: ez a 4 legnagyobb holdja, a Galilei-holdak: az Io, az Europa, a Ganymedes és a Callisto. Ezek olyan fényesek, hogyha a bolygó túl nem ragyogná őket, szabad szemmel is megfigyelhetőek volnának. Könnyen lehet azonban, hogy nem látjuk őket mind egyszerre, akkor egy épp előtte, vagy mögötte helyezkedik el. Valójában a holdjai olyan fényesek, hogy ha a bolygó ragyogása nem lenne mellettük, szabad szemmel is láthatnánk őket.

50-100 szoros nagyításra képes tácsvővel pedig már a jellegzetes felhősávokat és viharokat is lehetőségünk van megfigyelni.