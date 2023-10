A VinÓvár Kft. negyedszer hirdette meg nagyszabású boreseményét hét végén a Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári karának, a helyi önkormányzat és az Óvári Gazdászok Szövetsége közreműködésével. Ezúttal is az egyetemi campus épületei adtak otthont a kulturált borfogyasztást népszerűsítő rendezvénynek, mintegy ezer vendéggel, akik újdonságként nemcsak a 24 hazai borászat nedűit kóstolhatták, hanem egy új helyszínen, a Wittmann Bisztróba öt hazai kisüzemi sörfőzde is elhozta termékeit. Ezen túl sajt-, hús- és pékárukkal, valamint hungarikum párlatokkal is fogadták a szórakozni vágyókat.