A sétálóhoz csak okostelefon kell, hogy a hat állomás egyikén a QR kódot leolvasva már indíthassuk is a mesét. - Az állomásokat úgy terveztük meg, hogy a település minden részét lefedjük, így kicsit kirándulhatnak is a környéket a résztvevők. Illetve nem titkolt szándékunk volt, hogy kicsit közelebb hozzuk a lakóparkos és a falubeli családokat - fejtette ki Bokkon Viktória, akitől azt is megtudtuk, hogy mindig szeretnék frissíteni a sétáló mesegyűjteményét. Téli időszakra az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó tartalmakat szeretnének feltölteni.

A szombati átadón - A Komatál Kör pogácsával és mézes sütivel lepte meg a résztvevőket, és a vendégek általuk varrott és hímzett levendulapárnácskákat kaptak. A levendula learatása és betakarítása a Nefelejcs Nyugdíjas Klub érdeme. Erzsi néni pedig tüneményes papírszínház előadást tartott, A kiskakas gyémántkrajcárja a kicsiket és a nagyokat is lenyűgözte.