A klimax tüneteivel nem könnyű együtt élni. A nők többségénél elsőként a menstruáció elmaradása, fáradékonyság, a hirtelen fellépő erős izzadás, ingerlékenység, hajhullás, fejfájás, alvászavar, a csökkent koncentrációs képesség és a depresszió jelzi a változókor kezdetét, az viszont teljesen egyénfüggő, hogy ezek a panaszok az idő múlásával kit mennyire viselnek meg.

A hormonjóga célja egy olyan gyakorlatsorozat összeállítása volt, amely a változókorba lépett nőknél a menopauzával együtt járó tüneteket jelentős mértékben csökkenti. A női hormonrendszer érdekében egy fix gyakorlatsorban ötvözi a Sívánanda tradíció, a Kundalíni jóga és egyes tibeti gyakorlórendszerek tudását. Azoknál, akik időben elkezdik a gyakorlását, lehetővé teszi a klimax tünetmentes lezajlását. A legtöbb változókorban lévő nő panaszkodik romló emlékezetre, zavaros gondolkodásra és koncentrációs zavarokra. Az elfelejtett gondolatok sokasága – egyszerű tárgyak elvesztése, ismerős nevek összekeverése – elsőre talán jelentéktelennek tűnhet, azonban sok nő számára, aki eddig aktív életet élt, nagyon zavaró lehet.

A rossz alvás egyik fő oka a hormonális változásokban rejlik. A menopauza ideje alatt a nők természetes hormonciklusa felborul, és ebből adódóan nemcsak az ösztrogénszint kezd drámaian csökkenni, de a progeszteron termelése is leáll, ami befolyásolja az alvási ciklust, és hozzájárul az alvászavar kialakulásához. De a hirtelen fellépő hőhullámok is megnehezíti az alvást.

Sokan a változókor természetes velejárójának tekintik a menopauza során jelentkező gyakori dühkitöréseket, ingerlékenységet és szélsőséges hangulatingadozásokat, amivel rendkívül nehéz megbirkózni és együtt élni. A hangulatváltozások hirtelen jelentkezhetnek és erős érzelmi változással járhatnak, amire gyakran szeretteink sincsenek felkészülve.

A menopauza sajnos testileg és lelkileg is rányomja bélyegét az intim együttlétekre. Ezért nem csoda, hogy sok nő veszteségként éli meg ezt az időszakot. Ezek a hormonális zavarok nemcsak fizikai tüneteket eredményeznek – hőhullámok, hüvelyszárazság –, hanem lelkileg is megviselik a nőket. Úgy érzik, a termékeny évek végével nőiességüket is elvesztették. A hormonjóga azonban a nőiesség újrateremtéséhez is hozzájárulhat.

Forrás: Diéta és Fitnesz