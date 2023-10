A péntek reggel nem akárhogy indult a hédervári Koch Gabriella Lilitnek: azon túl, hogy ma ünnepli negyedik születésnapját, egy különleges meglepetéssel is készültek számára.

A Hédervár Tűzoltó Egyesület tűzoltóautója nem segíteni indult, hanem meglepetést szerezni egy olyan kislánynak, aki kora ellenére már második éve szívesen jön a közösségbe, részt vett már szerelési bemutatóban és táborozott is a csapattal.

Ábrahám Szilvia egyesületi elnök elárulta: "Lilit ma tűzoltóautóval mehetett óvodába és tűzoltópólója is rajta volt, ahogy kezében Elvis a tűzoltó a meséből. A kislány többször lepett meg bennünket, volt, hogy rajzot tűzött a szertár ajtajába, volt, hogy virágot. A szülinapja alkalmából leptük meg őt, a mosolyáért, a csillogó szempárért ma is megérte! Boldog születésnapot Koch Gabriella Lilit!"

Forrás: Hédervár Tűzoltó Egyesület