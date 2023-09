A versenyre 5 kategóriában 16 egyesület 41 versenyzője nevezett. A legtöbb halat fogó Takács Ádám, a Szigetköz Horgász Egyesület ifjúsági versenyzője vihette haza az aranyérmet és a verseny vándorserlegét. Szép eredmények születtek a kétbotos felnőtt kategóriában is, ahol Hitcser Ferenc (Gönyűi HE) fogta a legtöbb halat. A legnagyobb halért különdíjakat ajánlott fel Zalán Barnabás horgásztárs, melyet felnőtt kategóriában Németh Ferenc (Honvéd HE), ifjúsági kategóriában Takács Ádám (Szigetköz HE), gyerek kategóriában Major-Szalai Márk (Szili HE), női kategóriában Jász Alexandra (Szigetköz HE) vihetett haza. A Szigetköz HE versenykategóriánként az I–III. helyezetteknek serleget adományozott. A versenyen részt vevő gyermek horgászokat etetőanyaggal és apró cikkekkel támogatta Magyar Gábor, az MMX Horgászáruház tulajdonosa. A Szigetköz HE köszönetet mond a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szövetségének a verseny lebonyolításához nyújtott segítségért. A verseny rendezői köszönetet mondanak az ásványrárói Titán Halászcsárdának a verseny rendezéséhez nyújtott segítségért.