Egy település lakónak identitásához sokat tesz hozzá, ha van fociklubjuk. A kéthetente rendezendő hazai meccsek lehetőségek kínálnak a találkozásokra, a lokálpatriotizmus erősítésére, egy-egy szomszéd rivális elleni emlékezetes derbit évtizedek múltán is emlegetnek. Győrasszonyfán sincs másként: büszkék a helyi egyesületre, a TSE tagjaira. Hajrá GYAFA! – végződik egy-egy bejegyzés a blogon, amely minden meccsükről hírt ad. A sportmúzeumba is bekerültek a több évtizeddel ezelőtti jegyzőkönyvek, lehet bennük lapozgatni, nézegetni éppen egy 1982-es Győrasszonyfa–Tápszentmiklós rangadó adatait, vagy a Vámosszabadi elleni nagy csata írásos nyomait. A tárlókban oklevelek százszámra, a falakon érmek garmadája, fotók, tucatnál több mez.

A focisták a falu büszkeségei – A hatvanas-hetvenes évekből származó mezek nagy csaták emlékét őrzik. Képünkön Valiczkó Mihály polgármester az ereklyékkel. Fotó: Csapó Balázs

– Az egyesületet régen, 1942-ben alapították, szép múltra tekint hát vissza, ezért is gondoltuk, amíg lehet, összegyűjtjük az emlékeket – hangsúlyozta Valiczkó Mihály polgármester. Egy csapatképet mutat, közben mondja, hogy a hetven százalékuk már nem él: Brúnó, Kósa Laci, Horváth Imre, Germánó már nincs közöttünk. Országos sikert az egyesület nem ért el soha (megyei II-es, III-as bajnoki címeket persze igen), de a falu tagjainak olyan, mint a csiríz: összetart. Ma is számos igazolt játékosuk van, és U6-os korosztályuk is. Összesen jelenleg 80 focistájuk lehet.

A legrégebbi ereklye egy 1966-os vándorserleg, de bőven akadnak mezek a hatvanas évekből. Az egykori csapattagok adták össze a múlt hirdetőit. A serlegek csak a töredékei annak, ami a birtokukban van, tervezik is a terem bővítését. A múzeum létrehozása 3–4 millió forint körül volt, ezt az összeget támogatók adták össze. A terem mindennap megtekinthető az önkormányzat nyitvatartási idejében.

A terem egy részében a Győrasszonyfán született Bálint Árpád faszobrász műveit helyezték el.