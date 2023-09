A családtörténet egyik kutatója 2001-től Gubicza Ilona közgazdász.

– Szüleim, Gubicza István (1908-2000) és Soós Eleonóra (1912-1998) Bakonyszentlászlón születtek és ott is nevelkedtek fel. Házasságukat követően Veszprémben telepedtek le. A II. világháború alatt a bombázások elöl négy gyermekükkel Bakonyszentlászlóra menekültek, itt vészeltük át a háborút. Később testvéreimmel együtt sokat nyaraltam Bakonyszentlászlón, így nagyon sok emlék, élmény fűz a faluhoz – emlékezik vissza Ilona. – Nyugdíjazásomat követően határoztam el, hogy családom családtörténetét feldolgozom. A családtörténeti kutatást 2001-től több ágon, gyermekeim négy nagyszülőjének ágán kezdtem el. Nekem a Gubicza az apai, Soós az anyai, a Leitold és a Kelemen családok férjemnek, gyermekeimnek apai nagyszüleinek családja.

A négy családi ág kutatásával elmélyültek a rokoni kapcsolatok. A családi találkozók várt ünneppé alakultak, mely alkalmat adott rég nem látott rokonok találkozására, beszélgetésekre, egymás mélyebb megismerésére, a kapcsolatok ápolására. A találkozók szervezésével, a családtörténeti előadásokkal szorosabb kapcsolatok alakultak ki, ami az összetartozás érzését erősítette. Az összegyűjtött anyagokat a www.csaladfa.info honlapon teszik mindenki számára elérhetővé, hogy a családok története fennmaradjon, és lehetőséget adjon az új generációk részére múltjuk, az őseik megismerésére.

Az idei találkozón a szentmisét követően együtt mentek ki a bakonyszentlászlói temetőbe, ahol a központi keresztnél koszorú elhelyezésével, énekekkel tisztelegtek őseik emlékének, majd felkeresték és virágokat helyeztek el nagy-, déd-, ük-szüleik sírjainál. A közel száz fős rokonság a kultúrházban folytatta a találkozót. Köszöntötték a találkozó legidősebb résztvevőit, a 94 éves Soós Ferencné Rozika nénit, a 91 éves Soós Jánost, a 75 év feletti résztvevőket pedig egy szál virággal köszöntötték.

– Megemlékeztünk elődeinkről, akik életükkel példát mutattak, akiknek életünket köszönhetjük. Öröm, hogy most is több kisgyermekes család és fiatal felnőtt vett részt a találkozón – mesélte Gubicza Ilona, aki prezentációjában bemutatta a felkutatott Soós gyökereket és az 1998-tól megtartott találkozók képeivel emlékezett meg a családi találkozókról, a résztvevőkről. Képekben mutatta be a családok példamutató összefogását, melynek eredményeként adományokból megvalósult a bakonyszentlászlói Gubicza-Soós kereszt felújítása. A bakonyszentlászlói unokatestvérek szervezésében, az unokák, dédunokák összefogásával felújították a nagy- és dédszülők síremlékeit. A résztvevők örömmel fogadták a családi honlap évenként megújuló kutatási eredményekkel való bővülését.

A találkozón a 94 éves Soós Ferencné Rozika néni is szót kért. Köszöntötte a rokonokat és meglepetésként Petőfi Sándor A Tisza, Arany János Családi kör és Czuczor Gergely Hunyadi verseit mondta el, melyet elismeréssel és hatalmas tapssal fogadott a rokonság. Emlékek felidézésével, jó hangulatú beszélgetésekkel telt a délután.