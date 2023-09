Több mint két évtizede működik mentőállomás Lövőn, amit az önkormányzat igyekszik számos módon támogatni. Többek között két évvel ezelőtt létrehozták a Szent Kamill Mentő Egyesületet, amellyel a mentők orvosi eszközöket, felszereléseket tudnak beszerezni, vagy az épület korszerűsítésére is igénybe tudják venni. Mindezek mellett a napokban a közösség erejével újították fel az udvar térburkolatát.

A község polgármestere, Hollósi Gábor elmondta, az önkormányzat és a mentőállomás között kiváló a kapcsolat.

– Amikor az ember mentőt hív, tudjuk, hogy milyen fontos a segítség. Éppen ezért szerettük volna támogatni a dolgozókat, így jött a gondolat, hogy a mentőállomás udvarának térburkolatát újítsuk fel, ami az évek alatt tönkrement és több helyen megsüllyedt. Mindez akadályozta az autók közlekedését – hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette, két napon keresztül dolgoztak az udvaron, a munkában a mentőállomás dolgozói mellett a képviselő-testület tagjai, a Szolgáltató és Kulturális Központ, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai vettek részt. A kezdeményezéshez helyi vállalkozások és civilek, valamint az Alpokalja Gazdakör is csatlakozott.

– A térburkolatot felszedtük, majd gépi földmunka következett. A térkő lerakása szombaton történt meg. Nehéz napok voltak, de rendkívül eredményes. Örülök, hogy ilyen összefogásra voltunk képesek, hiszen a rohanó világban egyre nehezebb a társadalmi munka szerepére összpontosítani, de mindig akadnak, akik segítenek – mondta Hollósi Gábor. – A közeljövőben szeretnénk még az udvaron rendbe tenni a növényzetet is, illetve a mentőállomás előtti közterületet felújítani – zárta a polgármester.