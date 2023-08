Több városban is különleges, ingyenes filmvetítéssel egybekötött koncert várja a mozirajongókat idén nyáron: a Telekom Film támogatásával a Paramount nyári mozija ismét bejárja Magyarországot. Ezúttal is a közönség szavazhat arról, három kultfilm közül melyiket szeretné megtekinteni nagyvásznon. Az augusztus 15-i, soproni vetítésnél is az Addams Family, a Csupasz pisztoly és a Top Gun: Maverick közül lehetett választani. A szavazatok alapján Tom Cruise akciófilmje kerül a VOLT Café nagyvásznára, amelyet egy akusztikus koncert követ Zentai Márkkal és Knoll Gabival.