Az állatvédelem menő a fiatalok körében. Legalábbis ezt tapasztalja Virág Anikó, az Állatvédőrség tagja. Persze kivételek akadnak. Iskolaidőben havonta két-három alkalommal hívják tanintézményekbe és óvodákba, hogy megismertesse a gyerekeket a felelős állattartás alapjaival.

– Néha úgy érzem, a pedagógusok jobban vonakodnak a témától, mint a gyerekek. A kicsik mellett a sok témában nehéz közönségnek számító kamaszok is rendkívül érdeklődve és figyelmesen szokták végighallgatni a rendhagyó tanórákat – mondta lapunknak Virág Anikó, a Győr-Moson-Sopron megyei Állatvédőrség tagja.

Amikor még nagyobb létszámú volt a csapat és több forrás állt rendelkezésre, az Állatvédőrség több, áldatlan állapotok között tartott állatot is kimentett a névleges gazdájától. Több ügyet a bíróságig vittek.

– Természetesen voltak olyan esetek is, amikor haragos szomszédok jelentették fel egymást, de előfordult nagyon sok komoly hívás is. Amikor úgy láttuk, hogy a helyzet nem súlyos és a gazdában is megvolt a készség a változtatásra, tanácsadással segítettünk. Az ilyen helyzetekhez gyakorlott szem kell. Ha úgy ítéltük meg, hogy az állat állapota miatt azonnali beavatkozás szükséges, kihívtuk a rendőröket. Egyszer egy győri lakos hívott minket a szomszédja kutyája miatt. A kerítésen keresztül láttuk, hogy a kutya nagyon rossz állapotban van, az összes bordája kilátszott. Hívtuk a hatóságokat, nagy nehezen sikerült elérniük az állat gazdáit, akik akkor nem voltak otthon. Ezt követően a tulajdonosok lemondtak a kutyáról. Idős állat volt, de így is sikerült új gazdát találni neki, akivel még egy boldog évet élhetett. De olyan eset is volt, amikor közel egy tucat kutyát hoztunk el egy szaporítótól, aki szintén borzasztó körülmények közt tartotta őket.

Virág Anikó hozzátette: Győr-Moson-Sopronban a többi országrészhez képest jobb a helyzet a gazdik tudatossága terén, ennek ellenére rengeteg bejelentést kapnak. Ha már állatkínzásnak számított az ügy, akkor a rendőrséghez és a bírósághoz is fordultak. Sajnos a pénzbírság keveseket tart vissza az újbóli elkövetéstől. Az új törvények alapján már letöltendő börtönbüntetés is kiszabható az ilyen ügyekben, ám ez még mindig ritka.

– Gyerekkorom óta imádom az állatokat, ez a szenvedélyem. Mivel tagjainknak van főállása, ezért jelenleg csak az oktatás fér bele a kapacitásainkba, valamint a talált kutyáknál segítünk mikrocsip- leolvasásban. Ha valaki állatvédőrnek akar állni, fontos, hogy az állatok iránti szeretet mellett a tartásukra vonatkozó jogszabályokat és rendeleteket is ismerje, és kész legyen mindig tanulni e téren.