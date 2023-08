– A Bakony az ország egyik legcsodálatosabb része, mindenkinek látnia kell. 2009-ben alakítottuk meg a Bakonyért Szent László Turisztikai Egyesületet pár taggal. Akkoriban még nagyon kevés vendég volt. Éppen azért alakult az egyesület, hogy a Bakonyba vonzzuk az embereket, megismertessük velük minden szépségét. Ma már tizenöt vendégház üzemel a településen – mesélte Felhoffer Edit, aki párjával üzemelteti a Józsi Papa Vendégházat Bakonyszentlászlón.

– A vendégházaknak köszönhetően meglódult a falu idegenforgalma – állapította meg Felhoffer Edit. – Nagyon jó helyen fekszik a településünk. Jó a közlekedés Győrbe, Veszprémbe, de elérhető innen Pannonhalma és a Bakony is. Az a célunk, hogy minél több visszatérő vendégünk legyen, ezért minőségi szolgáltatást kell nyújtani. Nem is kell hirdetnünk a szolgáltatásunkat, egymásnak ajánlják az emberek. Mi szívesen látunk családokat, mert a nagy, zárt udvarban biztonságban tudnak játszani a gyerekek. A vendégek mindent megtalálnak a településen. Bevásárolhatnak, és akár főzhetnek is a teljesen felszerelt konyhákban – mondta látogatásunkkor Edit, aki még az állomásra is elvitte az éppen egyhetes nyaralását töltő kétgyermekes budapesti családot.

Nagyon élvezték a falu csendjét, nyugalmát. Mint mesélték, vonattal érkeztek, bejárták a falut, megcsodálták a rendezettséget, a tisztaságot, kirándultak a Bakonyba. A házigazdák jóvoltából az udvaron szalonnát is tudtak sütni.

Fotó: Rákóczy Ádám

– A vendégek által emlegetett tisztaság és rend most megfeszített munka eredménye. Az esőzések miatt gyorsabban nő a fű, többször kell lenyírni. A hirtelen lezúduló csapadék lemossa az útpadkákat, folyamatosan karban kell tartani azokat – állapította meg Soós Zoltán polgármester, aki arról is beszélt, hogy a növekvő vendégéjszakák száma jó a településnek, hiszen az idegenforgalmi adó a település kasszájában marad, de a helyi vállalkozások is növekvő forgalommal számolhatnak, hiszen a vendégek a faluban vásárolnak, étkeznek. Furcsának tűnhet, hogy visszatérő vendégekre számítanak a vendégházat üzemeltető helyiek, de sokan éppen azért keresik fel ismét, mert jól érezték magukat, jót pihentek, így a következő alkalommal is ezt választják.

Az önkormányzat és a turisztikai egyesület mindig készül programokkal. A hét végén falunapot, augusztus 19-én egy nyárbúcsúztató főzőversenyt szerveznek, amire Győrből, de még Budapestről is szoktak nevezni, ősszel pedig tökfesztivál lesz.

– Sokan már úgy foglalják a vendégházat, hogy a falu rendezvényeihez igazítják a szabadságukat. Vannak innen elszármazott fiatalok, akik külföldön élnek, de hazajönnek a gyerekkorukat idéző vagy éppen újdonságnak számító rendezvényre, s nem a szüleiknél szállnak meg, hanem családdal vagy barátokkal kivesznek egy vendégházat. Ezeket az időpontokat már jó előre lefoglalják – mondta Soós Zoltán polgármester.