Az idei nyári szünet alatt a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI épülete ad otthont a napközinek, amit a Soproni Tankerülettel együtt szervezett meg az önkormányzat. Az általános iskolások számára biztosított napközit július 3. és augusztus 18. között, összesen 7 héten keresztül vehetik igénybe azok a családok, akik a gyermekük felügyeletét nehezebben tudják megoldani a szünidő alatt.

A napközis felügyeletet, ami sokkal több, mint egy gyermekmegőrző évről-évre egyre több család veszi igénybe, idén pedig hetente mintegy 250 gyermek fordul meg az iskolában.

– Sopronban minden évben biztosítjuk a Soproni Tankerülettel közösen a nyári napközit, amire az önkormányzat mintegy 30 millió forintot fordít. A részvétel ingyenes, csupán a napi háromszori étkezést kell megtéríteni. Természetesen azoknak a gyermekek, akik év közben kedvezményesen vagy térítésmentesen étkezhetnek azoknak most is lehetőségük van rá - részletezte Farkas Ciprián polgármester, aki kedden Csiszár Szabolcs alpolgármesterrel együtt látogatott el a napközibe, ahova nem üres kézzel érkezettek. A városvezetők ugyanis a korábbi évekhez hasonlóan számtalan kültéri és beltéri játékszerrel lepték meg a kisdiákokat, akik azonnal játékba is kezdtek azokkal az iskola udvarán.