Az Abdai Börcsi Eper csapatának köszönhetően Rudi a bohóc vidította fel a kicsiket, különböző trükköket és vicces feladványokat is csinált a gyerekeket bevonva a produkcióba. Ezúttal is érkezett két sztárvendég, a fiatalok körében is közkedvelt Nemazalány és Sofi. A két énekesnő közkedvelt dalaikat is előadták a gyermekotthon lakóinak. A jótékonysági kezdeményezéshez állt a Prospective Eltűnt Személykereső Csapat mellett a Floyd Mentőkutyás Alapítvány is, akik ismét elhozták szolgálatot teljesítő kutyáikat.