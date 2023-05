Szent Orbán a szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok patrónusának napján tartották Hegykőn a hagyományos borversenyt. Itt választották meg Hegykő Község Borát, ami aztán megtalálható lesz a település rendezvényein, vendéglátóhelyein, sőt még a kisboltban is. Az idegenforgalmáról híres Fertő parti település ezzel is szeretne részt venni a Soproni Borvidék népszerűsítésében és piacot teremteni az itt termelt kiváló boroknak. Másrészt Hegykőt is népszerűsítik a felmatricázott borok, amik a világ minden tájára eljutottak már az itt megforduló turisták jóvoltából.

A Tornácos Lifestyle Hotel borteraszán tartott versenyre a Soproni Borvidék termelői 49 tételt neveztek. A szakemberek által fehér- és vörösbor kategóriában legmagasabbra pontozott 3-3 tétel került a település intézményeit, civil szervezeteit, vendéglátó helyeit reprezentáló 25 fős társadalmi zsűri elé.