Győr

CSALÁDI

János vitéz és barátai – gyereknapi rendezvény a Generációk Házával

05. 28., vasárnap, 10.00–18.00

Aranypart II.

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából május utolsó vasárnapján különleges játékra hívunk benneteket! Gyereknapi rendezvényünkön a nagy költő versei köré szervezzük minden programunkat és játékunkat. Izgalmas feladványok, sok-sok kézművesség és interaktív helyszínek várnak rátok. Sőt, ha szemfülesek lesztek, találkozhattok magával Petőfi Sándorral is, aki többek között rímfaragással vár majd benneteket.

Színpadi produkciók:

11.00 Aranykapu zenekar – Töreky Zsuzsival.

11.50 A Generációk Háza gyermeknapi rajzpályázatának díjkiosztója.

14.30 Bemutatkozik a Rábca néptáncegyüttes és a Rábca Cseppek.

Tánctanítás – művészeti vezetők: Delbó Eszter és Zoller Tamás.

17.00 Mesics György és barátai koncertje.

Kisszínpad:

10.00–10.30 Ringató foglalkozás, 1. – Kovács Bernadett-tel.

12.00–12.45 Rozi-mese – Füzi Rozi mesél: Kukorica Jancsiból János vitéz lesz…

13.00–13.45 Gulyás Terka – vásári bábjáték.

16.15–16.45 Ringató foglalkozás, 2. – Kovács Bernadett-tel.

ZENE

Pünkösdi nótadélután

05. 27., szombat, 15.00

Gyirmót, Aranyhal Szabadidőközpont

Pünkösdi nótadélután Győri Szabó József emlékére. A programon Bokor János, Bősi Szabó László, Dóka Zsuzsa és Lukács Tímea nótaénekesek, valamint Greznár Zoltán és zenekara közreműködik.

SÉTA

Hajós szigettúra a folyók városában

05. 26., péntek, 17.30

05. 27., szombat, 17.30

Amstel Hattyú Fogadó kikötője

80 perces hajókázás a város és környékének varázslatos színeit csodálva természetközelben.

Részvételi díj: 5500 Ft/fő. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges!

Naplementetúra, hajós városnézés

05. 26., péntek, 19.00

05. 27., szombat, 19.00

Amstel Hattyú Fogadó kikötője

Másfél órás városnézés indul kishajóval az alkony fényeiben, a folyók városában.

Részvételi díj: 6000 Ft/fő. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges!

A programokra bejelentkezés: [email protected], vagy telefonon: +36-30/294-9174.

Győr gyerekszemmel

05. 28., vasárnap, 10.00

Baross úti Látogatóközpont

Nem mindennap esik meg az emberrel, hogy újra gyerek lehet. Ezen a sétán ez is megtörténhet. Segíthetünk a vár visszafoglalásában, a céhes legények nyomába eredhetünk és Csipkerózsikát is megkereshetjük. Megsegíthetjük a koldusokat és megtudhatjuk, milyen titkos erőt rejt a király koronája.

Szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket, nagymamákat, nagypapákat a gyereknap alkalmából!

A program részvételi díja a gyereknap alkalmából 2500 Ft/fő Minden gyerek meglepetést kap!

Bejelentkezés: [email protected], vagy telefonon: +36-30/294-9174.

GYEREK

Mesekuckó

05. 26., péntek, 17.00

Központi könyvtár klubhelyisége (Herman Ottó utca 22.)

A Ziránó Színház előadását láthatják Pulcinella kertészkedik címmel. A Mesekuckó regisztrációs jeggyel látogatható. A jegyek 300-Ft-os áron vásárolhatók meg a központi könyvtár ruhatárában (9023 Győr, Herman Ottó utca 22.).

Gyermeknapi horgászverseny

2023. 05. 28., vasárnap, 8.00–12.00

Holt-Marcal-tó

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szövetsége gyermeknapi horgászversenyt szervez május 28-án, vasárnap reggel 8 órától a Holt-Marcal-tó, Merkúr-tó partján. A versenyre két korosztályban lehet jelentkezni, horgászni csak úszós készséggel szabad, minden kifogott hal számít. Részletes program és a jelentkezés feltételei a www.horgszovgyor.hu weboldalon találhatóak. A verseny minden résztvevője ajándékot kap.

SPORT

Tekerjünk együtt Győrből Kisbodakra!

05. 28., vasárnap, 7.15

Jedlik híd egyetem felőli oldala

A túra útvonala Győr–Győrzámoly–Dunaszeg–Ásványráró–Hédervár–Lipót–Dunaremete–Kisbodak. Táv: 75 km. A kerékpártúrához a túraútvonalon be lehet csatlakozni! Várjuk a Szigetköz kerékpárosait minden helyiségből.

Indulás 7.30 órakor a Jedlik híd egyetem felőli oldalától, az Erzsébet híd (Vásárhelyi Pál híd) emlékműtől, érkezés 18 órakor ugyanoda.

A túra- és idegenvezetés ingyenes. További információ: Laposa Tibor, +36-70/286-3665.

Mosonmagyaróvár

Városi gyereknap és III. Példás Sport- és Egészségnap

05. 27., szombat, 10.00

Flesch-központ

A Flesch-központ és a Példa Egyesület összefogásával rendezik meg a városi gyereknapot.

Program

10.00 Ludas Matyi – Papírszínház a Huszár Gál Városi Könyvtárban.

10.30 Pünkösdölő a Lajta Néptáncegyesület közreműködésével.

11.00 Pünkösdikirály-választás – eredményhirdetés 17 órakor.

11.00 „Hogyan étkezzünk, ha rendszeresen sportolunk?” – Antal Emese dietetikus előadása.

11.20. Lőrincz Sára-zumbabemutató

11.40 Dzsúdó – a Delta SE bemutatója.

11.50 World Jumping-bemutató

13.45 „Átölel a sport” – motivációs előadás (Printz Ákos).

14.30 Pünkösdölő

15.00 Pünkösdikirály-választás – eredményhirdetés 17 órakor.

15.10 A helyes fogápolás! – dr. Frank Kannmann fogorvos előadása.

15.30 VI-GÓ SE-bemutató

15.45 Fiatalkori alkoholproblémák megelőzése és kezelése – dr. Szijjártó László gyermekgyógyász előadása.

16.00 Royal Kolibri-bemutató

17.00 Szalóki Ágnes Zümmögő idő c. családi koncertje.

Sportbemutatók:

11.00–17.00 Credobus MTE 1904 – grundfoci.

13.00–15.00 Credobus MTE 1904 – kosárlabda, utánpótlás.

11.00–13.00 MKC, U14, U15

12.00–17.00 Darts Club SE

12.00–17.00 Örömsakkjáték

11.00–14.00 World Jumping

13.00–16.00 VI-GÓ SE

11.00–13.00 Delta SE – dzsúdó.

14.00–16.00 Royal Kolibri

14.00–16.00 Tenisz

15.00–17.00 Zenebölcsi, baba-mama, apajóga.

A programok ingyenesek!

KIÁLLÍTÁS

Máskép – másképp

05. 26., péntek, 19.00

Flesch-központ

Rendhagyó megnyitóval készült a Flesch-központ az Identitások – Válogatás a 25 éves Art Flexum Nemzetközi Művésztelep alkotásaiból című kiállításra. A május végéig látogatható tárlatra több program is épül, így az érdeklődőknek május 26-án alkalmuk lesz találkozni a megnyitó közreműködőivel. A találkozás lehetőséget ad arra, hogy hidat építsünk művészetek között, hisz jelen lesz a képző-, a zene- és a táncművészet is. Az esten közreműködik a Gyányi Tamás–Virág Benedek Duó, akiknek műsorához Pat Metheny és Charlie Haden Beyond the Missouri Sky című lemeze adott inspirációt.

XXI. Nemzetközi és Országos Művésztalálkozó és „Blitz” Kiállítás

05. 27., szombat, 17.00

Fehér Ló Közösségi Ház

A művésztalálkozót és a tárlatot dr. Iváncsics János kultúráért felelős alpolgármester úr nyitja meg. Közreműködnek: Sej Edit művész-tanár és dr. Rosemarie Reryck. A program szervezője, házigazdája Pintér Éva Kormos István-díjas festő-grafikus, a Tallós Prohászka István Művészeti Egyesület alapító elnöke. A kiállítás június 10-ig látogatható.

ZENE

Néptáncgála Radák Jani emlékére

05. 28., vasárnap, 16.00

Fehér Ló Közösségi Ház

Fellépnek: Lajta Néptáncegyüttes, Óvári Gazdász Néptáncegyüttes, Tititá néptáncegyüttes, Muszka György és Muszka Ilonka, Kisliget néptáncegyüttes, Hidas Néptánc- és Hagyományőrző Egyesület, Bezenyei Jorgovan Énekkar, Levéli Népdalkör és Huszárkórus. Muzsikál a Kislaptáros és a Sárarany zenekar. A gálaműsor után táncház! A belépés ingyenes.

Budapest Bár-koncert

05. 29., hétfő, 19.00

Flesch-központ

Örömzene nyitott füleknek. A Budapest Bár cikázik a zenei stílusok között és kiszakít a mindennapokból. A zenekar tagjai: Farkas Róbert (hegedű, gitár), Ürmös Sándor (cimbalom), Ökrös Károly (harmonika), Farkas Richárd (nagybőgő), Kisvári Bence (dob).

Jegyek 9500 forintos áron kaphatók a Flesch-központ jegypénztárában, valamint a tixa.hu oldalon.

Sopron

Vasvilla kerékpártúra Sopronban>>

Kisbodak

Natúrparki aktív családi pünkösd és gyereknap Szigetközi Szatyor vásárral

05. 28., vasárnap 8.00–17.00

Dunapart

Program:

8.00 A Szigetközi Szatyor vásár és a natúrparki gyerekplacc megnyitása.

8.00 Kerékpáros túra Győrből a Bringamánia Győr szervezésében.

8.15–8.40 Zenés programébresztő a Mofém Fúvószenekarral.

8.40-9.00 Ünnepi köszöntők: dr. Nagy István agrárminiszter, országgyűlési képviselő, Tímár Gábor, Kisbodak polgármestere, dr. Pető Péter, a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnöke.

9.00–9.30 Falukerülő családi kocogás.

10.00–12.00 Az aktivitások centrumában a Szent Kristóf híd:

Vezetett kenutúra a kőhíd, Dunasziget irányába. Kerékpár és ebike túra a töltésen és az ágrendszerben. Fedezzük fel a tavaszi ártér szépségeit, 5 km-es családi gyalogtúra. - Óriáskenu kipróbálási lehetőség. Mindhárom túra a híd lábától indul. Regisztráció>>

10.00 A Szigetköz-Úgó Táncegyüttes pünkösdölő fellépése

14.00–16.00 Szakképzett túravezetőkkel kenu, kerékpáros és ebike-túrák az ágrendszerben. Indulás a híd lábától. Újratúrázóknak vagy később érkezőknek.

Regisztráció>>

Az egész nap során kiépített extrém kerékpárospálya kipróbálása gyakorlott segítőkkel az ártérben kiépített pályán.

Fedezd fel Kisbodakot! SUP-ozás és játékos aktivitások a belső tavaknál.

Mivel május 28. nemcsak pünkösd, hanem gyereknap is, ezért hát egész nap natúrparki gyerekplacc!

Betekintés a Szigetköz kultúrájába Takács Istvánnal, népzenei hangszerek, dalok, jókedv. Szigetközi népmesék mesélőkkel, állatsimogató a dunaremetei Dodó Vadfarmmal, a lipóti iskola diákjainak gondozásában.

Ismerkedj a Szigetköz természeti értékeivel: a Pisztráng Kör Egyesület Microtus Minibus guruló tanterme és ökotársasjátékok.

Sporthorgászszövetség játékai ifjú horgászoknak.

Látványosság és sport: darts football a Greiner Bio-One Kft. támogatásával.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztráljatok itt és gyertek: https://szigetkoz-naturpark.hu/ii-kisbodak-aktiv-csaladi.../

Fertőd

Gyereknap

05. 27., szombat, 10.00–18.00

KalandBirodalom (9431 Fertőd, Bartók Béla u. 6.)

Gyereknapi programok: légvár, Just Dance, buborékeső, ügyességi célba lövős játékok, gyermekverseskönyv-bemutató.

Belépő: 2800 Ft/család, egyéni jegy ára: 1000 Ft/fő.

Fertőrákos

100 Tagú Cigányzenekar

05.26 péntek, 20.00

Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház

Május 26-án a 100 Tagú Cigányzenekar érkezik olyan sztárszólistákkal, akiket ismernek és szeretnek (nem csak) a helyiek: Peller Károly és Szendi Szilvi művészeket hallhatja a közönség.

Levél

Levéli gyereknap 2023

05. 26., péntek, 8.00

Május 1. liget, utca, játszótér

8.00 Gyülekező az iskolában.

9.00 Megnyitó

9.30 Akadályverseny a faluban. 8–10 állomás, érdekes feladatokkal

12.30 Eredményhirdetés

13.00 Délutáni programok:

óriásbuborék-show, légvár, fajátékok + rodeóbika, arcfestés, csillámtetkó, hajfonás, társasjátékok stb.

Quadpálya – West4WheelBikers, aszfaltrajzverseny, téma: kedvenc állatom, tűzoltóautó-bemutató, ügyességi pálya, tengó és mindenféle játékok, ami belefér.

16.00 Vásári komédia – Portéka színpad, interaktív mesejáték:

György malaca, Kitrákotty és Vitéz László.

18.00 Óvó bácsi zsongodálya. Interaktív buli az egész családnak!

19.00 Gyereknapi mozi.

