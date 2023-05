Mogyorósi Zsolt negyvenhárom éve járja az erdőt. Már kisgyerekként szerette a természetet, így adott volt, hogy ezt a pályát választja majd, annak ellenére, hogy akkoriban rendkívül nehéz volt bejutni az erdészeti szakiskolába. Most harminc erdésztársával mérte össze tudását egy barátságos versenyen. A résztvevők hat számban bizonyíthatták tudásukat, többek között lágy szárú növényeket és fafajokat kellett felismerni, trófeákról megállapítani, hogy elejthető-e a vad, valamint élő fák magasságát és köbtartalmát megbecsülni.

– A kedvenc feladatom a gyérítésjelölés volt. Ez egyrészt a szakértelmet is próbára teszi, másrészt ez egy olyan munka, ami meghatározza, milyen erdő marad az erdész után. Egy feladat, aminek eredményét az utókor látja majd – mondta Mogyorósi Zsolt, aki 1500 hektár erdőnek viseli gondját Sobor és Győrszemere között. – Szeretem a munkámban, hogy bizonyos keretek közt, de önálló lehetek. A legtöbben úgy képzelik, hogy az erdész egész nap csak sétál az erdőben, de ez távol áll a valóságtól. Felmérjük az utak és az egyes erdőrészek állapotát, megállapítjuk, hogy hol van szükség felújításra vagy ápolásra, hol lehet ágat szedni, felügyeljük a tűzifa elszállítását. Ugyanakkor az erdőben tett séták is fontos részét képezik a hivatásnak, ekkor látjuk, mire van még szükség, mekkora a vadkár, hol fészkelnek védett madarak, melyek körül az erdőt nem szabad bolygatni, valamint most már az is észrevehető, hogy egyes fafajok nem fogják bírni az időjárás átalakulását.

A nagy tapasztalat és az erdő szeretete ellenére Mogyorósi Zsolt úgy döntött, visszalép az országos fordulón való részvételtől kollégája javára.

– Korábban egyszer már részt vettem az Év Erdésze Verseny döntőjén. Rendkívül kemény megmérettetés, más erdőgazdaságokból érkező versenyzők is sokat készülnek rá, van, aki két-három hónapot. Van néhány rendkívül nagy tudású kolléga, akik minden évben a legjobbak közt vannak. Úgy éreztem, ennyi idősen, a napi feladataim ellátása mellett már nem tudnék annyit készülni, hogy helytálljak a versenyen.

A második helyet Márhoffer Gábor szerezte meg, aki szintén a Győri Erdészetnél dolgozik, ő fogja képviselni a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.-t az Év Erdésze Versenyen, a dobogó harmadik fokára Szukhentrunk Imre állhatott fel a Kapuvári Erdészettől.