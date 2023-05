A jogelőddel együtt épp hetven éves a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége, ezen keretek között harminc éve működik a szervezet. Most szombaton nem csak a tavalyi idényt, hanem az elmúlt öt évet is értékelték. A számok igen bíztatóak, még a járvány alatt is harminc százalékkal emelkedett a taglétszám, így utánpótlásból nincs hiány. Emellett a szervezeti működéshez szükséges személyzet is megkétszereződött, természetesen a feladatok is ezzel arányosan nőttek.

- 2018-ban kezdtük el a digitalizációt, minden évben új modulokat építettünk be az átláthatóság és az egyszerűség jegyében. Ebben a folyamatban külön köszönet illeti az egyesületeket, melyeknek vezetői gyakran az idősebb korosztályból kerülnek ki, de maximálisan segítették ezt a folyamatot és minden feladatot szépen megoldottak – mondta el Ivancsóné Dr Horváth Zsuzsanna ügyvezető elnök. – Emellett 159 millió forint támogatást is sikerült elnyernünk, különböző pályázatokon. Az elkövetkező időszakban szeretnénk a horgászturizmus fejlesztésére fókuszálni, ami eddig a járvány miatt háttérbe szorult. A véneki torkolati műtárgy elkészültével, pedig a természetes ívóhelyeket is szeretnénk jobb állapotba hozni és megújítani, amihez szintén szeretnénk pályázatokon indulni. Ezzel párhuzamosan kikötőfejlesztést is tervezünk, hogy komfortosabbá tegyük a horgászatot, valamint ezzel is tehermentesítsük a védett területeket.

Az ilyenkor szokásos tisztújítás is megtörtént. Az egyesület elnöke a következő időszakban is Takács Péter lesz, Ivancsóné Dr Horváth Zsuzsanna pedig az ügyvezető elnök. Emellett két új elnökségi tagot választottak a küldöttek: Nagy Attilát és Tímár Szabolcsot. Nagy Csabát pedig az egyesület első elnökhelyettesének választották, korábban nem volt ilyen pozíció. Emellett több tag munkáját is elismerték:

A hetvenév során végzett kiemelkedő munkáért emlékplakettet kapott:

Écsi Jenő, aki több cikluson át volt elnök

Takács Antal, aki 15 évig töltött be ügyvezetői pozíciót

Takács Péter, aki öt évig ügyvezetőként, most pedig immár öt éve elnökként vezeti az egyesületet

Ivancsóné Dr Horváth Zsuzsanna, aki öt éve ügyvezető elnök

Az elmúlt évben végzett munkájáért elismerést kapott:

Szalai József a fertőszéplaki egyesület leköszönő elnöke

Somogyi Vilmos a Honvéd Horgász Egyesület alapító tagja

Zalkai László, aki társadalmi halőrként évtizedekig vigyázott az egyesület területén található vizekre

Az elnökség három tagja köszönt le:

Hargitai László

Pint Tibor

Tatai Róbert

Az elnökség egyik tagjától pedig örök búcsút vettek, Németh Lajos a közelmúltban hunyt el.