Nem szabályozzák

– Börcsön 1990-ben laktak a legkevesebben, 910-en. Ma 1470-en vagyunk, tehát jelentős népességgyarapodásról beszélünk, főként a betelepülők száma növekedett meg. Másféle háttérrel rendelkeznek a városból beköltözők, mint az itt élők. Ez okoz konfliktusokat, bár én hiszek abban, hogy nem kell mindig azonnal ugrani, ha megjelenik egy panasz, mert lehet, hogy csupán egy-két embert érint, nem a többséget – mondta a több mint 30 ­éves polgármesteri tapasztalattal bíró Rácz Róbert.

– Én nem gondolom, hogy vasárnap dél­előtt nem lehet füvet nyírni, ezért nem is szabályoztuk. A falusi emberek egy része még hagyományos életet él, tehát a szombat és a vasárnap nem feltétlenül a pihenésről, hanem a ház körüli teendők ellátásáról szól, amit nem lehet elvégezni egy-két óra alatt. A kakaskukorékolás és egyéb, állatok keltette zaj pedig a falusi élet velejárója. Aki nem akar kakaskukorékolást hallgatni, nem kell feltétlenül falut választania lakóhelyül – jelezte a polgármester a véleményét, majd arról is beszélt, hogy nem szeretnék túlszabályozni a kerti munkavégzést, mert hisz abban, hogy annak is van joga, aki ebbe a közegbe született és a hagyományos életet szeretné élni. Az új utcákban nagyon ritkán jelenik meg haszonállattartás, így ott kevesebb a probléma. Bár véleménye szerint leggyakrabban a kutyatartással van gond.

– Régen a házőrzőt megkötötték, nem tudott elszökni. Most már ezt nem lehet. Amint megjelenik egy gazdátlanul az utcán, azonnal riadalom van a közösségi oldalakon. Meg kellene tanulnunk toleranciával kezelnünk ezt is.

A bodonhelyi Finta Alajos nagyon figyel arra, hogy ne zavarja a szomszédokat zajjal járó kerti munkával. Fotóillusztráció: Kisalföld-archív

Fotó: Csapó Balázs

Vasárnap és ünnepnap nem lehet zajongani

A győrújbaráti közösségi oldalakra nemrég tettek fel egy olyan tájékoztatót, ami a közösségi együttélésben segít az embereknek eligazodni. – Többek között információt adtunk az avar- és kertihulladék-égetéssel, a fűnyírással és egyéb zajjal járó tevékenységekkel kapcsolatban – mondta Kóbor Attila polgármester. – Azt szeretném az emberektől kérni, ne feledkezzenek meg arról, hogy ez egy falu. Nő a fű, vannak állatok, bár már nem sok helyen tartanak sajnos, de én is majdnem negyven éve gazdálkodom. Az állatok tartása zajjal is jár. A kakas kukorékol, a tyúk kotkodácsol, a kecske mekeg, a birka béget...

Ezekkel számolniuk kell azoknak, akik falut választanak lakóhelyül. A városból ideköltözők ezeket a zajokat nem hallhatták, ott pedig más zavaró hangok fordulnak elő: felújítás lehet a szomszédban, viszik a kukákat, megáll az autóbusz. Ezek rendszeres zajok, csak más a forrásuk. A képviselő-testület rendelet formájában meghatározta, mikor lehet zajjal járó tevékenységet végezni, pont azért, hogy a szomszédot, az ott élő emberek nagy többségét ne zavarja. Győr­újbaráton fűnyírás, illetve más zajjal záró szabadtéri munka végzése munkanapokon 7 és 19 óra között, szombaton 8–12-ig, valamint 15–17 óráig megengedett. Vasárnap és ünnepnapokon nem lehet zajongani.

Legyünk toleránsak!

– Több toleranciát szeretnék kérni mindenkitől. Ha valakit zavar az építkezés zaja, ne feledkezzen meg arról, hogy valamikor ő is ezt tette. Akkor is mentek a mixerek, kopácsoltak az ácsok, ment a motorfűrész. Van, ahol a tüzelőnek való fát is fel kell vágni, mert nem mindenki konyhakészen veszi. Sokan nem azért nyírnak füvet, mert rosszat akarnak az ott élőknek, egyszerűen akkor érnek rá. Ha nem teszik meg, akkor meg azért jelentik fel, hogy nem gondozzák a területüket – tette hozzá.

– Azzal is számolni kell, hogy településünkön elég sokan végeznek mezőgazdasági tevékenységet. Nagy gépek, traktorok, kombájnok közlekednek. Ezekkel is volt már problémája néhány itt élőnek. Ezt a munkát nem lehet időhatárok közé szorítani, akkor kell menni, amikor el kell végezni és az időjárás engedi – szögezte le a polgármester.