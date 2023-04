Különböző csapattal, de két egymás utáni évben is a Deák-iskola tanulói hozták el az első helyet a STAT WARS országos statisztika versenyről.

Idén rekordszámú, 247 csapat tette próbára magát, akik közül a legjobb tíz jutott az országos döntőbe.

A győri nyertes csapat tagjai Vasvári-Tóth Lilla, Horváth Réka, Mészáros Tifani és Illés Ákos, felkészítő tanáruk Némethné Horváth Eszter.

A „Raklók” csapata

– Az elő forduló kicsit szárazabb és embert próbálóbb volt. Online megkaptuk a feladatokat, amihez a KSH oldalán kellett információkat keresni, diagramokat leolvasni, és természetesen ezekkel az adatokkal számolni. Ezt többnyire egyénileg otthon csináltuk és később összeültünk megbeszélni az eredményeket. Sok órába telt, mire a közel tizenhét oldalnyi feladatot megoldottuk – mondták el a tanulók, akiknek a következő fordulóban a KSH budapesti épületében kellett 10 állomáson a mindennapi élethez kapcsolódó statisztikai feladatokat megoldani.

– Nekünk az országos forduló jobban tetszett, sokkal gyakorlatiasabb volt, és úgy érzetük, jobban ki tudjuk használni azt, hogy a csapatban mindenkinek mások az erősségei.

A „Raklók” csapata első ízben vett részt ezen a versenyen, ahol a munkabérekhez, az inflációhoz és a háztartások fogyasztásához kapcsolódó feladatokat kaptak.

A győri nyertes csapat tagjai Vasvári-Tóth Lilla, Horváth Réka, Mészáros Tifani és Illés Ákos, felkészítő tanáruk Némethné Horváth Eszter volt.

Fotó: Csapó Balázs

Élmények

– Úgy gondolom, hogy a versenynek sikerült közelebb hoznia a diákokhoz a statisztikát – mondta el Némethné Horváth Eszter. – Az elmúlt két évben online rendezték a döntőt. Nagyon örültünk neki, hogy idén már személyesen vehettek rajta részt a tanulók. A KSH épülete nagyon szép, és az utazás is külön élmény volt a számukra, még ha el is fáradtak a nap végére.

A diákok hozzátették, bár kifejezetten statisztikusi pályán egyelőre nem gondolkoznak, nagyon örültek neki, hogy betekinthettek egy másik szakmába, és megismerhették a statisztika gyakorlatiasabb oldalát is.

Megmutathatják kreativitásukat is

A csapat jövőre is szeretne indulni a versenyen, de most elsősorban az európai fordulóra koncentrálnak, amit az Európai Statisztikai Hivatal szervez, és amelyre egy videót kell készíteniük.

– A téma a jól lét, tehát a boldogság kimutatása statisztikával. Még csak most kaptuk meg a tematikát, de tetszik, hogy videót kell készítenünk. Ezzel kicsit a kreativitásunkat is meg tudjuk mutatni, és az angol nyelvet is gyakoroljuk – mondták el a versenyzők.