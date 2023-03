– A medvehagymát addig ajánlatos szedni, amíg még nem virágzik. És igen, a medvéről kapta a nevét, mert az állat téli álma után ez lehet az egyik első táplálék, friss zöldség számára. Mindezt a népi megfigyelésekből is tudhatjuk – mondta el Pottyondy Ákos, a pannonhalmi Ürmös Porta gazdája, aki rutinos medvehagymaszedő, évek óta járja az erdőt, és jól ismeri a gyógynövényeket.

– Szedésénél nagyon oda kell figyelni, hogy csak a levelét tépjük le. Figyeljünk arra is, hogy ne gyűjtsük be mindet. Ha kivesszük a hagymáját, azzal nagy kárt okozunk, mert sokára nevel újat. A medvehagyma nagyon hasznos az emberi szervezet számára, mert ez az év egyik első természetes zöld növénye, számos jótékony hatással bír. Gyógyászati szempontból a leveleket és a még bimbós virágokat is használhatjuk. Mint a legtöbb hagymaféle, ez is fertőtlenítő hatással bír, féregűző, illetve a tisztítókúrák egyik alapvető alapanyaga lehet. A csalán, tyúkhúr, diólevél mellett remek tavaszi erősítő növény. Jellemzően árnyas, erdős, üde területeken található – folytatta Pottyondy Ákos.

A gyűjtés nem veszélytelen, mert könnyen összetéveszthető a mérgező gyöngyvirággal.

Összeszedtük a különbségeket, amelyekre figyelnünk kell: a medvehagyma levélszárai egy tőből erednek, de külön szára van mindegyik levélnek. Ezzel ellentétben a gyöngyvirág levelei csak egy száron vannak, amit csokorszerűen ölelnek körbe. A gyöngyvirág leveleinek nincsen illatuk, és fényes a felső felületük, valamint ha a medvehagyma levelét megdörzsöljük, érezni a hagymaillatot.

– A gyöngyvirágnak jellemzően más az élőhelye, és nem feltétlen egyszerre bújnak elő – tette hozzá Pottyondy Ákos.

Az Ürmös Porta gazdája szerint a legtöbben frissen fogyasztják vajas vagy zsíros kenyérre szórva, apróra vágva. Krémlevest, pestót is készítenek belőle, illetve pogácsába gyúrják.

– A frissen fogyasztott leveleknek nincsen párja. Néhány napig a hűtőszekrényben is eláll. Kiváló a medvehagymás ecetes-tejfölös saláta. Semmi más nem kell hozzá, mint gyümölcsecet ízlés szerint és friss tejföl. Szárítva fűszerként és gyógynövényként is alkalmazható. Kiváló bármilyen ételben, legyen az egy egyszerű rántotta vagy sajt. De áztathatjuk pálinkába, így tinktúrát kaphatunk. Izgalmas lehet még a medvehagymás olaj készítése is, amihez extraszűz olívát használjunk. Fermentálhatjuk a leveleit és a bimbós virágját 2 százalékos sóoldatban, így nemcsak fűszeres ecetet, de savanyított növényt is kapunk – sorolta.

Dékán Anita a Balf és Fertőboz közötti árnyas területen gyűjtött medvehagymát lányaival. Fotó: Máthé Daniella

Dékán Anita Balf és Fertőboz között szedett medvehagymát. Nem kellett sokat keresgélnie, tele volt a rét a friss növénnyel.

– Már sokszor hallottam a medvehagyma jótékony hatásairól, de eddig nem sikerült gyűjtenem belőle. Idén viszont közös családi program keretében úgy döntöttünk, összekötjük a hasznosat a kellemessel, túráztunk és medvehagymát is szedtünk. Krémleves készül belőle frissen, a maradékból pedig pesto – mondta Dékán Anita. Hozzátette: a lányaival együtt vegetáriánusok, az egészséges életmód hívei. Igyekeznek változatosan étkezni, minél több újdonságot kipróbálni, így a medvehagymát is, amely C-vitamin-tartalmánál fogva javítja az ellenálló képességet.